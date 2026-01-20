Brasil invierte 520 millones de dólares en 41 nuevos barcos para Petrobras

São Paulo, 20 ene (EFECOM).- El Gobierno brasileño firmó este martes contratos por 2.800 millones de reales (unos 520 millones de dólares o 444 millones de euros) para construir 41 embarcaciones destinadas a la petrolera estatal Petrobras.

Los contratos incluyen cinco grandes navíos con una capacidad de entre 7.000 y 14.000 metros cúbicos para transportar gas, así como 18 barcazas y 18 remolcadores.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, dijo durante el acto que la empresa no encargaba nuevas embarcaciones desde hacía una década en Brasil y destacó los beneficios de los contratos para la industria naviera del país.

Además, Chambriard aseguró que los buques emitirán un 30 % menos de gases contaminantes que los actuales, gracias a novedades tecnológicas.

Según los cálculos del Gobierno, la construcción de los barcos tiene el potencial de generar más de 9.000 empleos, entre directos e indirectos, en los tres estados del país donde se llevará a cabo el proyecto.

Petrobras, la mayor empresa de Brasil, produjo en 2025 una media diaria de 2,99 millones de barriles equivalentes de gas y petróleo, un 11 % más que el año anterior. EFECOM