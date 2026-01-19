Qué se sabe hasta ahora del accidente de trenes de Adamuz

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El accidente de trenes ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) cuando un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva se ha saldado, de momento, con 39 víctimas mortales.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- Hay al menos 39 fallecidos, 48 heridos ingresados en hospitales, de los que 12, uno de ellos menor de edad, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

- La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

- La Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN de los familiares directos de las víctimas para la identificación. Los trabajos son de gran complejidad, dado que, en palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, esos dos vagones han quedado "prácticamente desintegrados". Según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, algunos de esos vagones "son un amasijo de hierros".

- La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con el presidente andaluz.

- Las causas del siniestro aún no se conocen y la investigación tardará, pero el presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Un fallo en el tren o en la vía son las hipótesis principales. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -un organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes- se encargará de las pesquisas.

- El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Tanto ese tren -el ETR 1000- como el Alvia -el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.

- El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará días en recuperarse. Los pasajeros ilesos de los trenes accidentados han sido trasladados, principalmente, en autobuses. Iberia también ha reforzado sus servicios para dar alternativa a los viajeros durante estos días.

- Prácticamente toda la actividad política del país se ha paralizado, con minutos de silencio generalizados en todo el territorio como muestra de dolor y solidaridad.

- Los reyes, desde Atenas, han expresado su consternación y preocupación y se desplazarán este martes a Córdoba, donde ya están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, entre otros dirigentes.

- Los primeros cadáveres han llegado ya al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se ha reforzado el equipo de forenses. También hay un amplio despliegue de psicólogos para atender a los familiares de las víctimas y desparecidos.

- Decenas de personas están utilizando las redes sociales para pedir información sobre familiares o allegados que viajaban en el Alvia y de los que no tienen noticia. Desde ayer funciona un teléfono de Adif (el 900101020) para asistencia a las víctimas.

- La ola de solidaridad que se manifestó en Adamuz tras el accidente se ha traducido este lunes en multitud de donaciones de sangre, a pesar de que las reservas están garantizadas.

- Mandatarios de todo el mundo han trasladado su pésame y solidaridad a España por el accidente ferroviario.

