Los obispos españoles transmiten sus condolencias por el accidente de trenes en Adamuz

Madrid, 19 ene (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en el que al menos 39 personas han muerto, y ha deseado la pronta recuperación de las 48 personas que permanecen ingresadas.

"Nos unimos al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad y pedimos oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana", ha expresado la CEE en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la CEE, Luis Argüello, se ha unido a las condolencias en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

"Hay acontecimientos en los que la tragedia es tan terrible y provoca un dolor tan inmenso que solo cabe el silencio, el abrazo, la oración, la fraternidad solidaria y la compasión. ¡Virgen de Cinta, de la Fuensanta, de los Milagros, de las Angustias, ruega por todos!", ha subrayado.

Hasta Adamuz se ha trasladado el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, para conocer la situación tras el accidente y mostrar su apoyo a las víctimas, en tanto que el párroco de la localidad, Rafael Prados, ha estado desde el primer momento junto a los afectados para ofrecerle ayuda y las dependencias parroquiales, según ha informado la diócesis de Córdoba.

Fernández ha mostrado a las familias de las víctimas la solidaridad de la iglesia local y de la diócesis, que ha puesto a su disposición "para la ayuda que sea necesaria".

"La solidaridad que se ha despertado en el pueblo y en la ciudad, especialmente los sanitarios que han estado toda la noche atendiendo a los heridos y a sus familiares, es lo único positivo en este grave acontecimiento", ha manifestado el prelado.

Durante su estancia en Adamuz, el obispo ha visitado el pabellón municipal y el hogar del pensionista, donde los familiares están siendo atendidos por los servicios sanitarios de emergencia y Cruz Roja, y ha mostrado su deseo de una pronta recuperación de los heridos.

Tanto la parroquia de San Andrés Apóstol como Cáritas parroquial han permanecido abiertas hasta el momento para quienes necesiten ayuda, al igual que el pabellón municipal, donde se ubicaron los heridos más graves, y el coro de la Asociación Virgen del Sol, donde han ido atendiendo a pasajeros ilesos. EFE