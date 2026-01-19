Espana agencias

El FMI eleva tres décimas, al 2,3 %, el crecimiento previsto para España en 2026

Madrid/Bruselas, 19 ene (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado tres décimas, hasta el 2,3 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, que se sitúa un punto por encima del avance económico del 1,3 % pronosticado para la zona del euro, que ha mejorado una décima.

La moderada tasa de crecimiento prevista para la zona del euro estaría reflejando "dificultades estructurales no resueltas", según la actualización de proyecciones macroeconómicas publicada este lunes por el FMI, que señala que Europa se está beneficiando menos que otras regiones del mundo del reciente impulso a la inversión en tecnología.

A Alemania le ha subido dos décimas el crecimiento previsto para este año, al 1,1 %, el de Francia lo ha elevado una décima, al 1 %, y el de Italia lo ha rebajado un décima, al 0,7 %.

El fondo espera que el impacto del aumento previsto del gasto en defensa se materialice en próximos ejercicios, puesto que el compromiso es ir avanzando gradualmente hasta 2035 en los objetivos fijados en el marco de la OTAN.

Los efectos persistentes del aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania seguirán lastrando al sector manufacturero, a lo que se sumará la apreciación real del euro frente a las monedas de los países que exportan productos similares, lo que restará competitividad a las ventas europeas.

El FMI prevé que la inflación siga moderándose en la zona del euro en 2026, aunque proyecta un ligero repunte para 2027 debido a la expansión fiscal y a la atenuación de los efectos de la apreciación cambiaria.

En este contexto, espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sin cambios los tipos de interés en todo el horizonte de proyección.

Las previsiones del FMI contemplan asimismo un crecimiento para España del 1,9 % en 2027, dos décimas por encima de lo previsto en las anteriores proyecciones de octubre, año en el que la zona del euro avanzará el 1,4 %, una proyección que no ha cambiado.

El repunte de 2027 para la zona del euro refleja el aumento previsto del gasto público, especialmente en Alemania, junto con el sólido desempeño de las economías españolas e irlandesa.

Para el próximo ejercicio no cambia las previsiones de Alemania ni de Francia, que mantiene en el 1,5 % y 1,2 %, respectivamente, en tanto que mejora una décima la de Italia, al 0,7 %. EFECOM

