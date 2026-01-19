Espana agencias

El Celta traspasa al argentino Tadeo Allende al Inter de Miami

Vigo, 19 ene (EFE).- El Celta y el Inter de Miami han alcanzado este lunes un acuerdo para el traspaso del delantero argentino Tadeo Allende al conjunto estadounidense, en el que ya jugó, en calidad de cedido, desde enero de 2025, según informó este lunes el club gallego.

En su comunicado de prensa, la entidad viguesa señala que el contrato está condicionado "a la recepción del CTI (Certificado de Transferencia Internacional)", una vez abra el mercado de fichajes de la MLS a finales de enero.

Allende llegó a Balaídos a finales de enero de 2024 procedente del argentino Godoy Cruz, previo pago de una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Con la camiseta celeste disputó 13 partidos, en los que firmó tres goles y una asistencia.

Un año después, y ante la falta de oportunidades en el equipo de Claudio Giráldez, el argentino decidió marcharse cedido al Inter de Miami, con el que protagonizó una temporada sobresaliente, firmando 24 goles y 3 asistencias en los 54 partidos oficiales disputados.

El Celta desea al jugador “el mayor de los éxitos” y le agradece “su compromiso” durante su etapa como celeste. EFE

