EuroPULS, el proyecto alemán e israelí de lanzacohetes que busca dominar el mercado de sistemas de artillería

Sistema de artillería de KNDS (REUTERS/Manon Cruz/File Photo)

La industria europea de defensa tiene un nuevo protagonista con la creación de EuroPULS GmbH, una empresa conjunta entre la alemana KNDS y la israelí Elbit Systems. El proyecto busca responder a la creciente demanda por sistemas de artillería de misiles avanzados entre las fuerzas armadas del continente. El acuerdo, anunciado oficialmente por ambas compañías y recogido por Defense Network, establece una colaboración al 50%, con sede en la ciudad alemana de Kassel.

La nueva alianza entre KNDS y Elbit combina la experiencia en control de tiro y la red de clientes europeos de la empresa alemana con el sistema de lanzacohetes PULS de la firma israelí, que ya ha sido probado en combate. La colaboración, sin embargo, genera debate por la implicación de Israel, especialmente ante casos como el embargo de armas impuesto por España, lo que puede complicar algunos de sus negocios.

EuroPULS busca ofrecer una solución flexible y moderna frente a los sistemas tradicionales de artillería, integrando tecnologías avanzadas y adaptándose a las necesidades actuales de las fuerzas europeas y de la OTAN. Esta colaboración refleja el interés por reforzar la defensa europea y aprovechar una oportunidad de negocio en medio de un contexto de rearme internacional.

Santa Bárbara ha presentado su nuevo sistema de artillería en la Feindef 2025 (GDELS)

Un proyecto alemán e israelí para la defensa europea

La empresa EuroPULS GmbH surge con el objetivo de desarrollar, producir y comercializar sistemas de artillería de misiles modernos para las fuerzas armadas europeas. Yehuda (Udi) Vered, director general de Elbit System Land, destaca que esta alianza supone “un paso importante” para reforzar la cooperación industrial y el compromiso en Europa y la OTAN.

Según declaraciones del Dr. Axel Scheibel, director de tecnología de KNDS Alemania, recogidas por el medio alemán, “esta alianza refuerza nuestra posición y nos permite ampliar aún más la presencia en el mercado de nuestra artillería de cohetes”. Para Scheibel, la combinación de tecnologías y la capacidad de integración de sistemas propios en la red logística europea sitúan a EuroPULS como una solución capaz de satisfacer la demanda de estos sistemas.

Tanques Leopard de KNDS (REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo)

Primeros contratos y futuro en la OTAN

El inicio de EuroPULS coincide con la adjudicación de su primer contrato relevante. Alemania ha encargado cinco lanzadores de misiles EuroPULS, dentro de un acuerdo con Países Bajos e Israel. La entrega y la certificación de estos sistemas están previstas para 2027. Este primer pedido servirá como banco de pruebas para integrar y evaluar el sistema en el entorno europeo y para demostrar su eficacia en operaciones reales.

EuroPULS llega en un momento clave, cuando la OTAN y varios países europeos buscan reforzar su defensa ante nuevos retos de seguridad. Analistas consideran que la alianza entre KNDS y Elbit ayudará a fortalecer la industria militar europea, reducir la dependencia de proveedores externos y mejorar la capacidad de colaboración en operaciones conjuntas. Además, la empresa ya trabaja en la integración de nuevas tecnologías y planea ampliar su presencia a otros mercados europeos en los próximos años, consolidando su posición en el sector de la artillería de misiles y la cooperación internacional en defensa.