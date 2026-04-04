El millonario patrimonio de Cayetano Martínez de Irujo al cumplir 63 años tras el centenario de su madre: sus inmuebles históricos de difícil mantenimiento

Cayetano Martínez de Irujo durante los homenajes del centenario de la duquesa de Alba (Europa Press)

La gestión del patrimonio de Cayetano Martínez de Irujo ha sido una constante en la trayectoria vital del heredero de la Casa de Alba, quien este sábado 4 de abril celebra su 63 cumpleaños. A lo largo de los últimos años, él mismo ha expuesto las dificultades y particularidades que implica mantener una herencia basada en activos inmobiliarios de alto valor, pero también en cargas económicas que requieren una atención permanente.

El patrimonio de Cayetano Martínez de Irujo está formado principalmente por inmuebles históricos y fincas agrícolas, entre los que destaca el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián, una residencia señorial del siglo XIX valorada por expertos en más de 10 millones de euros, así como la finca Las Arroyuelas, donde reside y desarrolla la mayor parte de su actividad económica.

Su riqueza, según ha declarado el propio aristócrata, no se corresponde con liquidez inmediata: la mayor parte de sus bienes requieren gestión activa y conllevan gastos anuales en conservación que, en el caso de Arbaizenea, pueden superar los 200.000 euros.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

El patrimonio de Cayetano Martínez de Irujo

El hijo de Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba, ha dedicado su presente a salvaguardar el legado recibido tras la muerte de su madre, cuyo centenario se celebró hace una semana. Desde la finca de Las Arroyuelas, donde también tuvo lugar su boda con Bárbara Mirjan, ha rediseñado su enfoque profesional afinando un modelo de negocio centrado en la explotación agrícola.

Esta actividad, que ha definido como rentable, se ha convertido en su principal fuente de ingresos, apoyándose en la experiencia adquirida en el campo y en alianzas dentro del ámbito familiar. Su bagaje en el sector ecuestre y deportivo ha marcado esta orientación emprendedora, favoreciendo proyectos que conoce en profundidad y que le han llevado a diversificar e invertir en la rentabilidad de las tierras heredadas.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en su boda en Sevilla (Europa Press)

El palacio de Arabaizenea

El núcleo del patrimonio de Cayetano Martínez de Irujo reside en propiedades emblemáticas de gran valor histórico y cultural, muchas de ellas vinculadas a distintas generaciones de la familia. Entre las más relevantes se encuentra el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián, construido en 1881 y de estilo inglés.

El edificio cuenta con unos 1.600 metros cuadrados distribuidos en varias plantas y viviendas, e integra jardines y dependencias auxiliares que, aunque han sido reducidos con el paso del tiempo, mantienen su atractivo patrimonial. Destacan en su interior elementos originales como mobiliario, vidrieras, carpintería y retratos de la familia, incrementando el valor del conjunto.

Las dificultades de mantener el patrimonio

Los expertos indican que los costes de mantenimiento pueden aproximarse a los 200.000 euros anuales, dado el tipo de inmueble y su extensión. A esto se añaden otras propiedades, como la propia finca Las Arroyuelas, que constituye no solo su residencia principal, sino también el centro de su actividad empresarial y su foco actual como motor económico personal.

El rey Felipe VI saluda a Cayetano Martínez de Irujo (Europa Press)

La gestión de este patrimonio exige decisiones complejas y constantes. El propio Cayetano Martínez de Irujo ha explicado que la percepción general de riqueza no se corresponde con la realidad de administrar bienes de semejante envergadura, ya que los ingresos dependen de la explotación agrícola y no de una liquidez disponible inmediata.

De hecho, ha subrayado que asumió responsabilidades directas en la Casa de Alba en 2010, encontrándose con una deuda de 12 millones de euros y obligaciones financieras importantes, lo que motivó reestructuraciones patrimoniales y la donación en vida de ciertos bienes para garantizar la supervivencia del legado familiar.

La conservación de la Casa de Alba

En paralelo, el aristócrata ha mostrado una implicación activa en la preservación histórica de su linaje, impulsando iniciativas personales como la publicación de un libro en homenaje a su madre con motivo del centenario de su nacimiento. Este gesto revela su empeño en mantener viva la historia y herencia de la Casa de Alba, compaginando la gestión económica con acciones de difusión cultural.

Cayetano Martínez de Irujo en el último homenaje a la duquesa de Alba en Liria (Europa Press)

Diversificar el uso de las fincas tradicionales, mantener los activos más rentables y afrontar los costes crecientes derivados de la conservación y la financiación externa han sido algunas de las estrategias principales de Cayetano Martínez de Irujo. En todo momento, él ha insistido en que el esfuerzo personal y empresarial resulta imprescindible para transformar el legado familiar en una fuente de ingresos sostenible, apostando por el sector agrícola y rechazando la venta apresurada de propiedades.