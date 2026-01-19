Espana agencias

El accidente de trenes de Adamuz es de los más graves registrados en Europa en este siglo

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (España), que tuvo lugar este domingo y que ha causado, al menos, 39 muertos y un centenar de heridos, es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo.

Precisamente, el más serio de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia).

Para encontrar un siniestro con más víctimas mortales en el Viejo Continente hay que remontarse a 1998.

El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede (norte de Alemania), al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo, cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.

Esta es la lista de los accidentes de tren más graves que se han producido en Europa desde el año 2000, ordenados de manera cronológica:

- 22 de julio de 2004: 38 muertos al descarrilar, en un túnel en Pamukova (noroeste de Turquía), el tren de alta velocidad que cubre la ruta Estambul-Ankara.

- 23 de enero de 2006: 46 muertos y 135 heridos, entre ellos 75 niños, al descarrilar un tren cerca de Podgorica (Montenegro), debido posiblemente a un fallo en los frenos.

- 12 de octubre de 2010: fallecen 43 personas en el peor accidente ferroviario de la historia de Ucrania, al colisionar una locomotora con un autobús de viajeros cerca de Márganets, en Dneproprtovsk, en un paso a nivel sin vigilancia.

- 24 de julio de 2013: 80 muertos y más de 130 heridos tras descarrilar un tren de velocidad alta en España que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia).

- 12 de julio de 2016: Un total de 23 personas mueren y decenas resultan heridas en un accidente de tren en Apulia (sur de Italia), al chocar dos trenes regionales que circulaban en una vía única entre las localidades de Andria y Corato.

- 8 de julio de 2018: 24 muertos y 73 heridos al descarrilar un tren de pasajeros cerca de Sarılar, en la provincia turca de Tekirdağ, al noroeste del país. El tren circulaba en la línea entre Edirne y Estambul. EFECOM

