El accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) suspende la agenda política de la jornada

Madrid, 19 ene (EFE).- El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha provocado al menos 39 víctimas mortales, ha alterado la agenda política de este lunes, en el que la práctica totalidad del Gobierno y la mayoría de los partidos han cancelado los actos previstos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda prevista para esta jornada y además de posponer su cita con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico de Davos.

Sánchez viajará en la mañana de este lunes a la zona del accidente, a donde también se ha desplazado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para conocer de primera mano la situación.

Le acompañarán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El resto de ministros han anulado sus agendas públicas de este lunes, a excepción del titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que se encuentra en Bruselas para una reunión del Eurogrupo; y el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que participa en un encuentro iberoamericano de ministros de turismo en Alcalá de Henares (Madrid). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantendrá reuniones en su despacho.

Por su parte, el presidente del PP, quien pidió la noche de este domingo a Pedro Sánchez posponer su encuentro de este lunes en la Moncloa, ha citado en la sede de su partido al expresidente de Renfe Pablo Vázquez y a otros exdirectivos de la operadora pública a una reunión de seguimiento de la emergencia.

Según ha informado el PP, Feijóo está en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha telefoneado en las últimas horas al exministro de Fomento Íñigo de la Serna para recibir toda la información posible acerca de la infraestructura afectada en el accidente.

La mayoría de los partidos han decidido suspender los actos que tenían previstos, incluidos los de la precampaña para las elecciones de Aragón.

Solo Vox ha mantenido su habitual rueda de prensa de los lunes y Podemos también la ha celebrado, aunque únicamente para dar su apoyo a los seres queridos de las víctimas, agradecer el trabajo de los servicios de emergencias y voluntarios y pedir que "se esclarezcan cuanto antes las causas" del siniestro y que "haya la mayor transparencia posible".

En un comunicado, el partido Movimiento Sumar también ha pedido "avanzar en el esclarecimiento" del accidente y ha recomendado informarse a través de los canales oficiales "frente a los que buscan sacar rédito político y difundir bulos en estas horas tan complicadas y de dolor".

En el ámbito institucional, los reyes, que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para este martes en Toledo y viajarán a Adamuz (Córdoba).

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de Irene de Grecia y no asistirán a la recepción prevista para después del acto.

También se ha pospuesto toda la agenda del Congreso y del Senado, cámaras que al mediodía guardarán un minuto de silencio por el trágico accidente, al igual que en los ministerios y en otros organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la sede del PP de la calle Génova también está convocado un minuto de silencio a la misma hora, al que asistirá Feijóo. EFE