Castilla-La Mancha ha colaborado con Renfe en llevar pasajeros de Ciudad Real a Andalucía

Toledo, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha colaborado esta noche con Renfe en el traslado de pasajeros que se encontraban en la estación de Ciudad Real y que necesitaban llegar a distintos destinos de Andalucía.

Lo ha avanzado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en Radio Castilla-La Mancha, donde se ha mostrado "consternada" por el accidente ferroviario de Ademuz (Córdoba) en el que al menos han fallecido 39 personas.

Ha recordado que anoche el presidente regional, Emiliano García-Page, ofreció los recursos que fueran necesarios de Castilla-La Mancha, incluidas camas hospitalarias y puestos de UCI, y ha señalado que hasta ahora no se les ha trasladado la necesidad de utilizarlos.

Lo que sí ha hecho el Gobierno castellanomanchego es colaborar con Renfe en el traslado de personas que estaban en la estación de Ciudad Real para que llegaran a sus destinos de Andalucía, principalmente a Sevilla y Málaga, al no poder viajar en tren.

La consejera ha trasladado su solidaridad con todos los afectados y con los familiares de los fallecidos y ha subrayado que van a seguir colaborando "en lo que se pueda necesitar". EFE