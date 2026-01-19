Espana agencias

Castilla-La Mancha ha colaborado con Renfe en llevar pasajeros de Ciudad Real a Andalucía

Guardar

Toledo, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha colaborado esta noche con Renfe en el traslado de pasajeros que se encontraban en la estación de Ciudad Real y que necesitaban llegar a distintos destinos de Andalucía.

Lo ha avanzado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en Radio Castilla-La Mancha, donde se ha mostrado "consternada" por el accidente ferroviario de Ademuz (Córdoba) en el que al menos han fallecido 39 personas.

Ha recordado que anoche el presidente regional, Emiliano García-Page, ofreció los recursos que fueran necesarios de Castilla-La Mancha, incluidas camas hospitalarias y puestos de UCI, y ha señalado que hasta ahora no se les ha trasladado la necesidad de utilizarlos.

Lo que sí ha hecho el Gobierno castellanomanchego es colaborar con Renfe en el traslado de personas que estaban en la estación de Ciudad Real para que llegaran a sus destinos de Andalucía, principalmente a Sevilla y Málaga, al no poder viajar en tren.

La consejera ha trasladado su solidaridad con todos los afectados y con los familiares de los fallecidos y ha subrayado que van a seguir colaborando "en lo que se pueda necesitar". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La recuperación emocional tras una tragedia, como la del tren, puede durar hasta un año

Infobae

Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Infobae

Juanma Moreno reivindica la seguridad del sistema ferroviario español

Infobae

Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Infobae

Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival