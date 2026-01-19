Canceladas las reuniones de Sánchez del martes con Sumar y ERC tras el accidente de trenes

Madrid, 19 ene (EFE).- Las reuniones previstas este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, dentro de su ronda de contactos con los partidos para abordar un posible envío de tropas a Ucrania, han sido canceladas por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Fuentes de Sumar han informado de la cancelación de la reunión entre Sánchez y Barbero, y fuentes de Moncloa han señalado a EFE que se cancela también el encuentro previsto también para el martes con Rufián, a la espera en ambos casos de fijar una nueva fecha.

Este mismo lunes Sánchez tenía previsto empezar la ronda de contactos con los partidos con una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue cancelada poco después del accidente ferroviario del domingo por la tarde, en el que descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

Sánchez tiene previsto desplazarse este lunes junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro Fernando Grande-Marlaska a la zona del accidente, que por el momento ha dejado 39 personas fallecidas y más de cien heridos. EFE