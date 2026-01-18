Espana agencias

Montero afea que PP fue "incapaz" de aprobar modelo de financiación con mayoría absoluta y dice que "no tiene proyecto"

Guardar

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el PP fue "incapaz" de aprobar un modelo de financiación con mayoría absoluta y ha asegurado que "no tiene proyecto".

Así lo ha manifestado Montero en un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha precisado que este domingo la citada formación "se ha limitado a presentar un documento sin una sola cifra".

En esta línea, ha indicado que "frente a la nada del PP", el Ejecutivo propone 21.000 millones más para que las comunidades autónomas "blinden el Estado de bienestar".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que "la supuesta" propuesta de financiación del PP contempla "cero euros" para Andalucía. En concreto, lo ha definido como "la nada" de Juanma Moreno frente a los 5.800 millones que incluye la propuesta del Gobierno para Andalucía, al tiempo que ha considerado que no le importan los servicios públicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lluvias fuertes mañana además de nevadas y viento, en el nordeste, por la borrasca Harry

Infobae

Seis migrantes, uno de ellos menor, entran a nado en Ceuta aprovechando el mal tiempo

Infobae

El 112-Euskadi supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 del 29-O

Infobae

Txus Vidorreta: “Para estar arriba tenemos que superar momentos difíciles como este”

Infobae

Feijóo acusa a Sánchez de "desguazar el Estado" y exige "reiniciar" la reforma en financiación con todas las CCAA

Feijóo acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Senado invierte 65.340 euros

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

ECONOMÍA

Triplex de la Once, Sorteo

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

DEPORTES

Xabi Alonso ya tiene una

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu