Montero afea que PP fue "incapaz" de aprobar modelo de financiación con mayoría absoluta y dice que "no tiene proyecto"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el PP fue "incapaz" de aprobar un modelo de financiación con mayoría absoluta y ha asegurado que "no tiene proyecto".

Así lo ha manifestado Montero en un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha precisado que este domingo la citada formación "se ha limitado a presentar un documento sin una sola cifra".

En esta línea, ha indicado que "frente a la nada del PP", el Ejecutivo propone 21.000 millones más para que las comunidades autónomas "blinden el Estado de bienestar".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que "la supuesta" propuesta de financiación del PP contempla "cero euros" para Andalucía. En concreto, lo ha definido como "la nada" de Juanma Moreno frente a los 5.800 millones que incluye la propuesta del Gobierno para Andalucía, al tiempo que ha considerado que no le importan los servicios públicos.