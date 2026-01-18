Julián Alvarez, Almada y Pubill, en el once del Atlético

Madrid, 18 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, finalmente cuenta de inicio con Julián Alvarez y Marc Pubill en el once contra el Alavés, en el que entra Thiago Almada y al que regresa Alexander Sorloth.
El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada; y los delanteros Alexander Sorloth y Julián Alvarez, con lo que Antoine Griezmann seguirá de suplente en LaLiga, por décimo encuentro de los últimos once. EFE
