71-74. El Bàsquet Girona anula al Joventut desde la defensa y asalta el Olímpic

Badalona (Barcelona), 18 ene (EFE).- El Bàsquet Girona anuló al Joventut desde la defensa y asaltó el Olímpic de Badalona (71-74) para sumar el séptimo triunfo de la temporada.

Los 12 puntos del alero Sergi Martínez, seis de ellos desde el triple, fueron vitales para que los de Moncho Fernández se llevaran su segundo derbi catalán consecutivo.

Los gerundenses arrancaron ligeramente mejor en ataque que los badaloneses, con un buen Juan Fernández en la pintura (8-12, min. 5). El Bàsquet Girona fue a más, pero el Joventut rebajó la desventaja gracias a unos buenos minutos de Ricky Rubio, que sacó faltas con mucha facilidad (11-17, min. 8).

Rubio siguió en trance y cuatro puntos prácticamente consecutivos suyos dejaron a los locales por delante (16-17) a la finalización del primer periodo.

El segundo cuarto se convirtió en una acumulación de errores en ambos lados, y es que entre los dos equipos tan solo anotaron cuatro puntos en los primeros cinco minutos (18-19, min. 15).

Los gerundenses intentaron abrir la primera brecha en el luminoso tras un triple de Martinas Geben, pero un parcial final de los de Dani Miret dejó el resultado en un pobre 29-31 al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Joventut no mostró signos de mejora en su juego y el Bàsquet Girona lo aprovechó con un imperial Fernández bajo aros, con dos mates casi seguidos de mucha complejidad, para provocar el tiempo muerto de Miret (38-44, min. 25).

El pívot argentino siguió con su festival particular, esta vez mediante el movimiento de pies y canastas sencillas, lo que hicieron que su equipo mantuviera la ventaja en el luminoso (44-50, min. 28).

Los gerundenses llegaron a irse por hasta nueve puntos tras un triple de Sergi Martínez, pero la respuesta de Cameron Hunt en los locales, desde la misma distancia, hizo que el Joventut se pusiera 47-53 en el marcador a falta de los últimos diez minutos de derbi.

El último cuarto volvió a arrancar con un mejor Bàsquet Girona, y un mate en transición del propio Martínez puso la máxima en el marcador ante un Joventut muy errático en el lado ofensivo (47-57, min. 32).

Sin embargo, la Penya despertó con un triple de Ludde Hakanson y una posterior canasta en poste bajo de Ante Tomic para rebajar la desventaja local a tan solo cuatro puntos a falta de tres minutos para el final (61-65, min. 37).

El tramo final de partido se mantuvo igualado y Ricky Rubio tuvo el triple para forzar la prórroga, pero no entró y el Bàsquet Girona venció por 71-74 al Joventut, que necesitaba ganar para aspirar a ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

- Ficha técnica:

71. Joventut Badalona (16+13+18+24): Hakanson (7), Hunt (12), Kraag (5), Ruzic (3), Tomic (14) -cinco inicial-; Drell (7), Rubio (12), Vives (2), Dekker (2), Allen (-), Birgander (4) y Hanga (3).

74. Bàsquet Girona (17+14+22+21): Needham (7), Livingston (5), Martínez (12), Susinskas (7), Geben (11) -cinco inicial-; Busquets (2), Hughes (6), Ferrando (9), Fernández (9) y Maric (6).

Árbitros: Martín Caballero, Joaquín García y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Geben (min. 39).

Incidencias: Partido de la jornada 16 de la Liga Endesa disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 7.023 espectadores. EFE

