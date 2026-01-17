Unai Gómez juega en Mallorca su partido 100 con el Athletic

Bilbao, 17 ene (EFE).- El futbolista del Athletic Club Unai Gómez, titular en Son Moix, juega frente al Mallorca su partido oficial 100 con el conjunto bilbaíno.

Gómez (Bermeo/Bizkaia, 2003) se formó en Lezama desde categoría alevín y debutó con el primer equipo el 12 de agosto de 2023 en un partido frente al Real Madrid en San Mamés.

En estas tres temporadas el centrocampista vizcaíno ha disputado 68 partidos de Liga, 11 de Copa del Rey, 5 de Liga de Campeones, 13 de Liga Europa y 2 de Supercopa en los que ha marcado 5 goles.

Tres de ellos fueron en competición liguera (Betis, Las Palmas y Alavés), uno en Liga Europa (Besiktas) y el último de ellos el pasado miércoles en León, de penalti, dio al Athletic el pase a los cuartos de final de Copa. EFE

