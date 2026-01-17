Espana agencias

Sánchez condena la profanación de la tumba de las 13 rosas y las amenazas a una periodista

Madrid, 17 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que la profanación de la tumba de "Las Trece Rosas" ubicado en el cementerio de La Almudena, y proferir en ese espacio amenazas a una periodista es "cruzar una línea intolerable".

"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de X, donde ha asegurado también que "profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable".

Por eso, ha expresado su solidaridad con la periodista Sarah Santaolalla, que en un mensaje en sus redes sociales ha denunciado la profanación de la tumba y las pintadas contra ella misma en ese espacio.

El PSOE de Madrid también condena en X que a "algunos no les guste que en nuestro país las mujeres sean libres para expresar su opinión sin miedo a ser señaladas".

Y lo peor -dicen los socialistas- "es que se ven alentados y amparados por ciertos discursos políticos".

Por eso muestra todo su apoyo a la periodista como lo hace la socialista madrileña Reyes Maroto, que también en la red social muestra su apoyo porque "las amenazas y el vandalismo no son protesta: son violencia".

"Los espacios de memoria se respetan. La democracia se defiende sin odio", apunta en el tuit en el que reproduce también la imagen de la profanación y las pintadas en referencia a la periodista.

También el Consejo de Informativos de TVE que ha condenado las amenazas que, en ese acto vandálico, se hacen contra la tertuliana y colaboradora de la corporación pública.

El monumento homenaje a las Trece Rosas se encuentra en el muro del Cementerio del Este de Madrid, el lugar donde el 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas las trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de entre 18 y 29 años, asesinadas tras el fin de la Guerra Civil.

En este lugar cada 5 de agosto -el último, este 2025- se celebran homenajes a las trece mujeres -Adelina, Ana, Blanca, Carmen, Dionisia, Elena, Joaquina, Julia, Luisa, Martina, Pilar, Victoria y Virtudes- por parte del PSOE y de otros partidos de izquierdas, como el Partido Comunista. EFE

