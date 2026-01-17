Irene Montero replica a Maíllo que lo que "fragmenta" a la izquierda es lograr votos para "regalárselos" al PSOE

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, considera que "el problema de la izquierda y lo que la fragmenta es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista".

Así lo ha dicho en Zaragoza al ser preguntada sobre la propuesta lanzada por el líder de IU, Antonio Maíllo, para que el espacio a la izquierda del PSOE supere la marca Sumar y busque una nueva coalición con otro nombre para las próximas generales.

"Para mí el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista", ha señalado Montero, quien, en todo caso, ha rehusado responder expresamente a si la superación de Sumar facilitaría la confluencia de Podemos con otras fuerzas como IU.

"Todo el mundo sabe cuál es la opinión que tiene Podemos de este Gobierno y de los partidos que lo integran", ha comentado, criticando sus "regalos fiscales a los ricos", su política de vivienda o lo que considera un falso embargo de armas a Israel.

Y ha reivindicado la trayectoria de los morados: "Vamos a trabajar con mucha honestidad haciendo lo que mejor sabemos hacer, con más o menos fuerza, que es que ocurran las cosas justas que tienen que pasar, aunque paguemos un coste político por ello".

En este contexto, ha indicado "si la gente en Aragón quiere votar a una fuerza política que meta la cabeza debajo de la tierra como una avestruz, mientras Trump impone el terror en el mundo y mientras el PP lo privatiza todo y hace políticas de muerte que ponen en riesgo la vida de las mujeres y la vida de los ciudadanos, tiene el PSOE".

"Y si la gente en Aragón, ha rematado, quiere tener servicios públicos, quiere más políticas feministas y quiere parar a la derecha y a la extrema derecha, tiene una opción política que es Podemos", con lo que ha dejado fuera del listado de opciones al resto de adversarios políticos de la izquierda.

FIRMAS CONTRA EL COMERCIO CON ISRAEL

Irene Montero ha participado junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de los morados a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, en la presentación de una iniciativa pública con la que aspiran a recoger un millón de firmas "contra el genocidio de Gaza y para que la UE deje de comerciar con genocidas".

"Europa tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde porque Europa y el Gobierno de España siguen teniendo representantes diplomáticos de un Estado terrorista como Israel en suelo europeo, y siguen comprando material militar a Israel", ha acusado.

La iniciativa de participación ciudadana aspira al menos a alcanzar esa cifra para que la Comisión Europea tenga a bien atender la solicitud y debatir sobre la cuestión. "Cuando nuestros hijos e hijas nos pregunten dentro de unos años qué hicimos contra el terror de Trump y Netanyahu queremos poder decir que todo lo humanamente posible", ha declarado la también eurodiputada de Podemos.

PIDEN LA RETIRADA DE UN CANDIDATO DE VOX

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón en las próximas elecciones del 8F, María Goikoetxea, ha reclamado la retirada del candidato de Vox por la provincia de Huesca, David Arranz, al que ha acusado de elaborar "listas negras" por señalar durante un mitin de Vox a profesores de un centro de Jaca (Huesca) a los que reprochó comportarse como "activistas políticos".

"No se puede consentir que alguien que se propone para representar a la ciudadanía haga listas negras, como en un pasado muy oscuro al que no queremos volver. Queremos que se retire de la candidatura y trasladamos todo nuestro apoyo a la comunidad educativa", ha declarado.