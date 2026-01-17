El delantero japonés Taisei Miyashiro llega cedido por el Vissel Kobe

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE).- El delantero japonés Taisei Miyashiro jugará en la UD Las Palmas cedido hasta el próximo 30 de junio por el Vissel Kobe, según ha confirmado este sábado el club grancanario de forma oficial.

La entidad isleña tendrá una opción de compra sobre el futbolista nipón, que será obligatoria en caso de lograr el ascenso a Primera División, y opcional si el equipo no consigue su objetivo y se ve obligado a continuar en Segunda, según ha revelado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.

Miyashiro, de 25 años, será presentado el próximo martes, es internacional absoluto con Japón, y ha disputado más de 166 partidos en la máxima categoría del fútbol nipón; con el Vissel Kobe ha marcado 34 goles, once de ellos durante la pasada temporada.

Se trata del cuarto fichaje de la UD Las Palmas en este plazo de incorporaciones de enero, tras el colombiano Nicolás Benedetti y los catalanes Estanis Pedrola e Iker Bravo, todos ellos jugadores de ataque.

Con estos nuevos futbolistas, la entidad da por cerrado el mercado en cuanto a altas se refiere, y a partir de ahora tendrá que aligerar la actual plantilla, por lo que, en principio, solo se esperan más novedades en el capítulo de salidas, tras las ya confirmadas de Adam Arvelo y Edward Cedeño, cedidos hasta final de temporada a Unionistas de Salamanca y Albacete Balompié, respectivamente. EFE

rg/mrgz/FC