Espana agencias

El delantero japonés Taisei Miyashiro llega cedido por el Vissel Kobe

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE).- El delantero japonés Taisei Miyashiro jugará en la UD Las Palmas cedido hasta el próximo 30 de junio por el Vissel Kobe, según ha confirmado este sábado el club grancanario de forma oficial.

La entidad isleña tendrá una opción de compra sobre el futbolista nipón, que será obligatoria en caso de lograr el ascenso a Primera División, y opcional si el equipo no consigue su objetivo y se ve obligado a continuar en Segunda, según ha revelado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.

Miyashiro, de 25 años, será presentado el próximo martes, es internacional absoluto con Japón, y ha disputado más de 166 partidos en la máxima categoría del fútbol nipón; con el Vissel Kobe ha marcado 34 goles, once de ellos durante la pasada temporada.

Se trata del cuarto fichaje de la UD Las Palmas en este plazo de incorporaciones de enero, tras el colombiano Nicolás Benedetti y los catalanes Estanis Pedrola e Iker Bravo, todos ellos jugadores de ataque.

Con estos nuevos futbolistas, la entidad da por cerrado el mercado en cuanto a altas se refiere, y a partir de ahora tendrá que aligerar la actual plantilla, por lo que, en principio, solo se esperan más novedades en el capítulo de salidas, tras las ya confirmadas de Adam Arvelo y Edward Cedeño, cedidos hasta final de temporada a Unionistas de Salamanca y Albacete Balompié, respectivamente. EFE

rg/mrgz/FC

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La familia del naufragio en Indonesia despide a sus muertos con "dolor inmenso " y "paz"

Infobae

Los tractores bloquean uno de los principales accesos a la ciudad de Ourense

Infobae

Aprobada por unanimidad la organización de los dos debates electorales en Aragón TV

Infobae

Feijóo pedirá a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica que "nadie" apoya

Infobae

La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y lluvias de hasta 66 litros en Tarragona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un camionero que transporta 12.500

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing