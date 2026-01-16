Sumar no aceptará "nunca" bonificar fiscalmente a los caseros y urge al PSOE a rectificar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha insistido este viernes en que Sumar no aceptará "nunca" abordar la crisis de la vivienda mediante bonificaciones fiscales a los propietarios y ha subrayado que la única vía del PSOE es rectificar y negociar la prórroga de los contratos.

En una rueda de prensa para informar de las últimas actuaciones del ministerio en materia de vivienda, Bustinduy ha asegurado que estas bonificaciones del 100 % en el IPRF para los caseros que no eleven las rentas a los inquilinos son injustas, ineficaces y radicalmente diferentes a las bonificaciones fiscales compensatorias que se incluyen actualmente en la Ley de Vivienda para las zonas tensionadas.

Según Bustinduy, esa vía incluida en la Ley de Vivienda, que él no defiende, no tiene nada que ver con la propuesta anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La única vía hacia delante es la rectificación y negociación hacia la prórroga de los contratos. (...) Vamos a estar con la mejor de las actitudes y la más constructiva", ha recalcado Bustinduy.

En este sentido, ha puesto de manifiesto las críticas que han vertido contra esta medida otros socios del Gobierno, así como asociaciones y demás agentes del sector.

El ministro de Consumo ha reiterado que la prórroga de los contratos de alquiler, cuyo vencimiento afecta a 2,7 millones de personas este año y el que viene, no ofrece dudas jurídicas, es constitucional, viable y se ha aplicado ya en ocho ocasiones desde 2021, en cinco de ellas fuera del Estado de Alarma.

En ninguno de estos casos, ha apuntado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra.

Durante la rueda de prensa, Bustinduy ha recordado que la renta media de los caseros supera en un 82 % a la de los inquilinos y que este tipo de medidas que promueve el PSOE mandan un mensaje muy negativo a la clase trabajadora que paga sus impuestos.

En este contexto, Bustinduy ha hecho un llamamiento al PP, que dirige muchos gobiernos autonómicos y ayuntamientos, para que deje de negarse a aplicar la Ley de Vivienda y el control de precios, con el que, asegura, han bajado las rentas un 5 % en Barcelona y se han estabilizado en La Coruña, frente a la subida del 10 % registrado en Madrid.

"Si el alquiler no baja en las zonas donde gobierna el PP es porque Feijóo lo avala". EFECOM