El campo extremeño saca de nuevo sus tractores a las carreteras

Mérida, 16 ene (EFECOM).- Las organizaciones agrarias representativas de Extremadura, -Asaja-La Unión y UPA-UCE, vuelven este viernes a sacar sus tractores a la carreteras en la primera de las dos protestas convocadas (la segunda el próximo viernes) contra el acuerdo con Mercorsur o la reforma de la PAC y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las tractoradas responden a la falta de acción y contundencia de las diferentes administraciones para "mandar a los corrales" a algunas de estas decisiones que comprometen el futuro del campo extremeño, según han explicado.

Estas protestas, que ya se llevan a cabo en otras partes de España y que tienen su precedente en la que se celebró el pasado 18 de diciembre de 2025 en Bruselas, pretenden poner de manifiesto el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones tras las movilizaciones del año 2024.

"Dijeron que habían escuchado al campo, pero no habían escuchado nada", ha dicho Luis Cortes, presidente de La Unión, quien ha criticado que, por ejemplo, no se haya registrado ninguna denuncia por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, "que no funciona porque no les da la gana".

Tanto mañana como el 23, cinco columnas de tractores (dos en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres) circularán lentamente desde las 9 de la mañana por la N-430, N-432, EX-108, EX-119 y EX-370. Hacia ellas confluirán los participantes desde diferentes municipios y carreteras menores.

