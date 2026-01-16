El Banco de España contará con un centro físico para la educación financiera

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Banco de España habilitará un centro físico de educación financiera y contará también con un espacio específico en la sede de Barcelona, según ha avanzado este viernes José Luis Escrivá, gobernador de la institución.

Escrivá ha participado, junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, en la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación en torno al Plan de Educación Financiera, que promueven el Banco de España, la CNMV y Economía.

El gobernador ha explicado que se tratará de un espacio físico, al que podrán acudir los alumnos de los colegios, moderno y con capacidades didácticas que utilicen las nuevas tecnologías.

Escrivá ha dicho que los ciudadanos con mejor educación financiera son menos vulnerables a problemas como el de la exclusión financiera.

Según el gobernador, el Consejo de Gobierno del Banco de España está a punto de recibir una evaluación externa sobre su función en educación financiera y los primeros resultados están confirmando sus impresiones, como la conveniencia de trabajar más con los educadores dándoles materiales y marcos de referencia.

Escrivá ha indicado que el Banco de España ha suscrito un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y espera colaborar con más universidades.

El ministro de Economía ha dicho que el Plan de Educación Financiera cuenta con 60 entidades colaboradoras que ayudan en el desarrollo de todas las actividades.

Cuerpo ha explicado que en 2024 se han comunicado más de 8.000 iniciativas por más de 40 instituciones en el Plan de Educación Financiera, en el que más del 40 % de las actividades se destinan a colectivos con necesidades de inclusión financiera.

El titular de Economía ha destacado que la educación financiera habilita para protegerse ante situaciones de riesgo, como el fraude en los medios de pago digitales.

En cuanto al convenio suscrito con el Ministerio de Educación, ha manifestado que los docentes tienen un papel clave para acercar conocimientos al alumnado y ha señalado que, desde hace más de cinco años, está disponible en la página web 'Finanzas para todos' un programa escolar de educación para alumnos de Secundaria y quedaba pendiente de llevarlo a Primaria.

Para ello, se han elaborado materiales adaptados a distintas edades y se ha intentado conseguir una formación amena para los más pequeños, que también podrán aprovechar los materiales de Secundaria a su disposición.

Por ejemplo, podrán identificar a los 'influencers' financieros y conocer los riesgos que conllevan los criptoactivos

El ministro ha dicho que queda trabajo por hacer en materia de educación financiera, como refleja la encuesta de competencias financieras del Banco de España, según la cual cerca de la mitad de la población no entiende conceptos como inflación, interés compuesto o la importancia de diversificar el riesgo.

Además, ha apuntado que, mientras un 60 % de la población no ha oído hablar de cuentas de ahorro, entre el 84 % y el 85 % sí que ha oído hablar de criptoactivos.

Por su parte, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha destacado que, a través del Plan de Educación Financiera, se ha llegado a más de 500.000 estudiantes en estos años, pero hay que conseguir llegar a todos.

San Basilio ha indicado que los jóvenes están expuestos ahora a productos sofisticados y complejos, y el profesorado está pidiendo más apoyo formativo sobre ellos.

Por su parte, la ministra de Educación ha dicho que la escuela también supone formar a la ciudadanía y ello implica dotar al alumno de herramientas que les permitan desenvolverse con criterio en una realidad cada vez más compleja. EFECOM

