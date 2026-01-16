El 12 de Octubre realiza cuatro trasplantes de corazón a lo largo de un fin de semana

Madrid, 16 ene (EFE).- El Hospital público Universitario 12 de Octubre de Madrid ha logrado por primera vez en España completar cuatro trasplantes de corazón en un periodo de 63 horas "a lo largo de un fin de semana", según la Comunidad de Madrid.

Este "hito" en la medicina española ha sido posible gracias a una coordinación asistencial "milimétrica" y a la generosidad de los donantes y sus familias, en un centro que ya ha realizado 735 intervenciones de este tipo desde el inicio de su programa, detalla en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Tres de los órganos utilizados procedían de donaciones en asistolia controlada, es decir, personas que habían fallecido por parada cardiorrespiratoria fuera de un centro sanitario.

Los cuatro receptores presentaban cuadros clínicos de extrema gravedad. Dos de ellos permanecían conectados a sistemas de asistencia mecánica del corazón (ECMO) para la oxigenación de la sangre que les ayudaban a mantener un estado óptimo de salud hasta la llegada del órgano.

Tras la intervención, su evolución ha sido favorable. La mayoría ya ha recibido el alta y actualmente solo uno de ellos permanece ingresado, con una rutina de ejercicios de rehabilitación cardíaca.

Cada operación ha requerido la movilización de medio centenar de profesionales de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, así como de los equipos de Cirugía Cardíaca, Cardiología, Unidad Coronaria, Medicina Intensiva, Anestesiología y Enfermería para garantizar la preservación de los órganos y la seguridad de los pacientes.

"Hemos realizado cuatro trasplantes cardíacos a lo largo de un fin de semana. Esto demuestra el compromiso que tiene el hospital (...) y Coordinación con los trasplantes de órganos", destaca el doctor Christian Muñoz Guijosa, jefe de Cirugía Cardíaca del centro.

Muñoz Guijosa subraya que el aumento de estas intervenciones responde a "las nuevas formas de donación, entre las que destaca la asistolia controlada, donde los donantes entregan sus órganos tras una parada cardiorrespiratoria en lugar de muerte encefálica".

Por su parte, la doctora María Dolores García Cosío incide en la complejidad de los casos. "Algún paciente llevaba un largo tiempo en seguimiento y se había deteriorado poco a poco; dos de ellos estaban dependientes de máquinas en una Unidad Coronaria para poder mantenerse hasta que hubiera un donante, y otro de ellos recibía un corazón por segunda vez", precisa.

Según la doctora, el proceso supuso "un reto más allá de lo que es el número de actividad" debido a la necesidad de evitar que el órgano pasara excesivo tiempo almacenado en frío.

Tras ocho años de enfermedad, Alfonso, uno de los receptores, asegura: "Ha salido el trasplante muy bien y no he tenido dolores. El trabajo de estos profesionales ha sido espectacular".

El paciente se muestra agradecido con el donante y su familia por darle "una segunda oportunidad". "Hay que ser donante para poder ir salvando vidas", señala.

El doctor Javier de Juan, cardiólogo del centro madrileño, recuerda que el programa de trasplante cardíaco del 12 de Octubre comenzó en 1991 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los centros con mayor actividad en este área en el territorio nacional. EFE

(Vídeo) (Audio)