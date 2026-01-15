Los ganaderos de Lugo mantienen su protesta y unos 150 tractores rodean ya la Muralla

La convocatoria de ganaderos y agricultores en Lugo ha tenido un incremento, con la cifra de tractores concentrados en la Ronda da Muralla que supera ya los 150 vehículos, de acuerdo con lo reportado por EFECOM. Las organizaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema confirmaron que la protesta se mantendrá de manera indefinida ante la falta de respuestas concretas de las autoridades, en medio de la inminente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que tendrá lugar el próximo sábado en Asunción, Paraguay.

Según detalló EFECOM, representantes de ambas asociaciones se reunieron con la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, y la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, con el objetivo de transmitir sus demandas. Noelia Rodríguez, titular de Agromuralla, explicó al medio que, si bien la reunión transcurrió en un ambiente cordial, no se logró alcanzar ninguna solución y las autoridades reconocieron que la problemática escapa a sus ámbitos de competencia. La dirigente insistió en la necesidad de que sus reivindicaciones sean trasladadas a instancias superiores, al considerar que los interlocutores más inmediatos no pueden resolver el conflicto planteado por el sector.

El malestar en el ámbito rural gallego se ha centrado estos días en la oposición al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Desde el lunes pasado, agricultores y ganaderos, convocados por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, protagonizan movilizaciones en Lugo que incluyeron concentraciones ante la Delegación de la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno. Como resultado de estas acciones, decenas de tractores y vehículos agrícolas permanecen estacionados en la Ronda da Muralla, sumando alrededor de 150 unidades, según las cifras proporcionadas por las propias organizaciones y recogidas por EFECOM.

La protesta, que se describe como indefinida, se intensifica a medida que avanza la semana y se acerca la fecha oficial de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur. De acuerdo con lo informado por EFECOM, los convocantes anunciaron nuevas acciones para las próximas jornadas. En particular, está previsto que a las diez de la noche los ganaderos enciendan los motores de sus tractores y activen los faros de estos vehículos, como una forma de hacerse visibles y expresar su descontento ante la situación que enfrenta el sector.

Las organizaciones del sector agropecuario gallego sostienen que el inminente pacto comercial plantea riesgos y desafíos para la viabilidad de la producción local. Las manifestaciones se han consolidado en Lugo, donde la presencia constante de agricultores y ganaderos con sus tractores busca llamar la atención de las instituciones responsables y exigir que se consideren los intereses del campo ante las decisiones de la política comercial internacional. El medio EFECOM subrayó también que, de acuerdo con los organizadores, la llegada de nuevos tractores al perímetro de la muralla romana de Lugo continúa, reflejando el aumento de apoyo y la extensión de la protesta.

Durante las negociaciones y reuniones mantenidas con las autoridades provinciales y autonómicas, los representantes de los manifestantes insistieron en que su interlocución con la administración local y regional debe servir como canal para que sus demandas lleguen a los órganos competentes de la política nacional y europea. “Nos dicen que este tema excede sus competencias, pero lo que les pedimos es que lleven nuestras reivindicaciones arriba”, expresó Noelia Rodríguez según reportó EFECOM.

La tensión en torno al acuerdo UE-Mercosur ha convertido a Lugo en uno de los focos principales de la protesta rural en Galicia, según publicó el medio. A la persistencia de la acción reivindicativa, se suma la incertidumbre sobre el efecto que tendrá en el sector agropecuario local la liberalización comercial prevista en dicho tratado internacional. Las asociaciones advirtieron que las acciones de protesta podrían incrementarse conforme se aproxime la fecha de la firma en Asunción, incremento que se haría notar en la presencia y las actividades de los manifestantes en la ciudad.