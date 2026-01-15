86-58. Avenida impone un duro correctivo a Ferrol y toma ventaja en los octavos de Eurocup

Salamanca, 15 ene (EFE).- El Perfumerías Avenida ha impuesto un duro correctivo a Baxi Ferrol (86-58) y ha tomado ventaja en la ida de los octavos de final de Eurocup que enfrentaba este jueves a salmantinas y ferrolanas en el Pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez.

El duelo español de Europa comenzó con un intercambio de golpes que propició que ninguno se despegara. Las locales estaban más acertadas en el rebote ofensivo mientras que sus contrincantes encontraban de manera más sencilla los pasillos interiores. Con seis minutos disputados el parcial era de 11-11.

Shavonte Zellous trató de dinamitar la tendencia con un 2+1 pero Ine Joris respondió desde el triple para mantener las tablas. Un acelerón de Avenida a través de sus jugadoras de banquillo le dio la primera ventaja, cerrando el cuarto siete arriba (23-16) con un triple de Abby Meyers y buenas defensas, atascando a Ferrol.

El segundo periodo mantuvo el compás, estando las pupilas de Anna Montañana un punto más enchufadas. Mientras, las de Lino López tenían más problemas para lograr el equilibrio en su juego a ambos lados de la pista. En el minuto dos ya lo había parado el técnico gallego con un -10 para su escuadra (28-18).

Regresó entonces un lapso de paridad, con algún intento del Perfumerías de escaparse sin fructificar. Laura Spreafico, desde el exterior, dio el toque de corneta y devolvió la marcha a las suyas que, con un 12-5 hasta la bocina del descanso, dejaron sin casi respuesta a las visitantes y pusieron un colchón a su haber (45-29).

La vuelta de vestuarios tuvo una mejoría a la hora de cerrar huecos e impedir rebotes en ataque de Baxi Ferrol. Al otro extremo, el conjunto charro calcaba los esfuerzos para impedir cualquier posible reacción de las gallegas. En estas, la anotación era baja, superando de manera clara las defensas a los ataques.

Y entonces volvió a despertar Spreafico para por medio de un 3+1 a tres del final del tercer cuarto romper con la homogeneidad e irse de veinte (55-35). En lo postrero del periodo, las ferrolanas desde la línea de personal, con una técnica convertida por Karolina Sotolova y libres anotados por Claire Media, evitaron que Avenida sumara más tantos a su trecho que, a pesar de dos triples consecutivos de Claudia Soriano y Meyers, se quedó en +21 (61-40).

Para el último cuarto, la defensa azulona seguía siendo demasiado para Ferrol, falto de ideas. Volvió a recurrir López al tiempo muerto tras un 4-0 de salida que más allá de los puntos, trasladaba sensación de arrojo en sus jugadoras. Le sentó bien esta parada, igualando las fuerzas ante un Avenida ahora más apagado.

Cuando mejor estaba Baxi Ferrol, llegó el bombardeo local desde el triple. Myers primero, continuó Zellous con un nuevo 3+1 y remató Spreafico para en el seis y medio estar 28 arriba (79-51). Iyana Martín trató de extender el tanteador pero las visitantes aguantaron como pudieron, aunque el capítulo para A Malata se promete complicado (86-58).

- Ficha técnica:

86 - Perfumerías Avenida (23+22+16+25): Iyana Martín (13), Andrea Vilaró (9), Laura Spreafico (10), Mouss Djaldi-Tabdi (7), Khadijiah Cave (11) -cinco inicial-, Claudia Soriano (10), Abby Meyers (11), Shavonte Zellous (9), Belén Arrojo (6), Virag Kiss (-).

58 - Baxi Ferrol (16+13+11+18): Clementine Samson (4), Moira Joiner (12), Elena Rodríguez (-), Blanca Millán (12), Dalayah Daniels (14) -cinco inicial-, Karolina Sotolova (6), Alba Sánchez (2), Claire Melia (3), Ine Joris (5), Silvia Millán (-).

Árbitros: Maria Ignatiou (CHI), Nikola Perlic (CRO), Jan Baloun (RCH).

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Eurocup disputado en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez de Salamanca antes unos 2.300 espectadores. EFE

nmb/cmm

(foto)