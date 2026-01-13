Espana agencias

Sporting corta la cesión del colombiano Cortés, que llega a préstamo al Huracán argentino

Guardar

Gijón, 13 ene (EFE).- El Real Sporting de Gijón ha confirmado este martes que el colombiano Oscar Cortés deja de ser futbolista rojiblanco al cortar de forma anticipada la cesión de jugador, que llega a préstamo al Huracán argentino.

El extremo recaló en Gijón en el pasado mercado de verano, a préstamo por una temporada, procedente del Glasgow Rangers escocés.

Tras una primera vuelta con apenas 354 minutos de juego, distribuidos en ocho partidos disputados y una única titularidad en liga, las partes llegaron a un acuerdo para poner fin a su etapa como rojiblanco.

En estos primeros compases del mercado, los dos clubes y el futbolista buscaron un nuevo destino donde continuar con su carrera y tratar de tener los minutos que le faltaron en España.

Por normativa FIFA, Cortés sólo podía firmar por un club cuyo calendario competitivo se desarrolle en año natural, al contrario de las principales ligas europeas, al haber sumado minutos en partido oficial con dos clubes esta temporada, Rangers y Sporting.

El colombiano llegará a préstamo al Huracán argentino, donde también recaló otro jugador del Sporting hasta el presente mercado invernal, el ecuatoriano Jordy Caicedo.

Cortés ya fue incluido en una primera lista de Huracán para una concentración que realizará el equipo como parte de su pretemporada.

Mediante un comunicado oficial, el Sporting confirmó el acuerdo y le agradeció al futbolista su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en el equipo y le deseó "éxito" en sus próximos retos profesionales. EFE

dsl/cm/arh

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El equipo KH-7 Ecovergy no arriesga y mantiene el liderato en la categoría Mission

Infobae

Martín Fuentes sufre un esguince de tobillo

Infobae

Shiffrin lidera el eslalon nocturno de Flachau

Infobae

Pau Navarro consolida el liderato en la clasificación general tras la etapa maratón

Infobae

El Granada cede al medio camerunés Martin Hongla al Aris griego

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo