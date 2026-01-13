Sporting corta la cesión del colombiano Cortés, que llega a préstamo al Huracán argentino

Gijón, 13 ene (EFE).- El Real Sporting de Gijón ha confirmado este martes que el colombiano Oscar Cortés deja de ser futbolista rojiblanco al cortar de forma anticipada la cesión de jugador, que llega a préstamo al Huracán argentino.

El extremo recaló en Gijón en el pasado mercado de verano, a préstamo por una temporada, procedente del Glasgow Rangers escocés.

Tras una primera vuelta con apenas 354 minutos de juego, distribuidos en ocho partidos disputados y una única titularidad en liga, las partes llegaron a un acuerdo para poner fin a su etapa como rojiblanco.

En estos primeros compases del mercado, los dos clubes y el futbolista buscaron un nuevo destino donde continuar con su carrera y tratar de tener los minutos que le faltaron en España.

Por normativa FIFA, Cortés sólo podía firmar por un club cuyo calendario competitivo se desarrolle en año natural, al contrario de las principales ligas europeas, al haber sumado minutos en partido oficial con dos clubes esta temporada, Rangers y Sporting.

El colombiano llegará a préstamo al Huracán argentino, donde también recaló otro jugador del Sporting hasta el presente mercado invernal, el ecuatoriano Jordy Caicedo.

Cortés ya fue incluido en una primera lista de Huracán para una concentración que realizará el equipo como parte de su pretemporada.

Mediante un comunicado oficial, el Sporting confirmó el acuerdo y le agradeció al futbolista su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en el equipo y le deseó "éxito" en sus próximos retos profesionales. EFE

