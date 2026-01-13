Espana agencias

A juicio un inquilino de un piso de Barcelona donde la propiedad quiere construir 'colivings'

Un inquilino de un edificio del barrio de Gràcia de Barcelona, Txema Escorsa, ha comparecido en un juicio este martes por la mañana al negarse a abandonar su casa, un piso situado en una finca propiedad de un fondo de inversión que quiere construir 'colivings' donde las habitaciones se alquilan por 800, 900 y hasta 1.000 euros, según ha declarado a los medios ante la Ciutat de la Justícia previo a la vista.

Escorsa ha explicado que el fondo compró el edificio en 2023 y acumula más de 10 bloques en toda la ciudad, "un centenar" de pisos que corren el riesgo de que familias sean expulsadas de su casa para trocear sus pisos y hacer 'colivings', según él.

Concretamente, son cinco los vecinos que todavía permanecen en la finca y, según ha concretado, él es el primero que tiene fecha de juicio, ya que, a diferencia de los demás, la jueza no le ha aceptado los informes de vulnerabilidad alegando que no "había presentado la documentación cualitativa".

Así, antes del juicio, Escorsa ha pedido la aplicación de la prórroga obligatoria de tres años cuando el edificio se encuentra en una zona tensionada: "Lamentablemente, muchos jueces no se están pronunciando a favor", ha dicho.

"Algunos vecinos nos organizamos y decidimos quedarnos, pero lamentablemente familias con niños pequeños se fueron ante el miedo y la incerteza de sufrir un proceso de desahucio", ha expresado.

SINDICAT DE LLOGATERES

Por su parte, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha criticado que la situación de Txema es "indignante y perfectamente evitable", ya que, según ella, este es el resultado de las leyes mal hechas, porque en la regulación de los alquileres se tendría que haber contemplado el de temporada.

Así, ha augurado que en febrero se apruebe una medida "clave" para regular las habitaciones y dotar a los inquilinos de muchas otras protecciones, como por ejemplo las prórrogas automáticas obligatorias de tres años.

