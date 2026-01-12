Espana agencias

Cuatro hombres y cinco mujeres componen el jurado contra el presunto autor del crimen machista de Nohales (Cuenca)

Guardar

Cuatro hombres y cinco mujeres, a los que hay que añadir las dos personas suplentes, ambas de género femenino, componen el jurado que se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia de C.B.R., acusado de asesinar a su expareja en el crimen machista de Nohales de abril de 2022, en el juicio que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Provincial de Cuenca.

El escrito de acusación señala al presunto autor de este crimen machista como culpable de cuatro delitos: asesinato, asesinato en grado de tentativa, quebrantamiento de condena y allanamiento de morada. Por todos ellos se enfrenta a una condena que podría ser de hasta 40 años de cárcel si se cumplen las peticiones de la Fiscalía.

La elección del jurado ha sido el primer procedimiento de este juicio que se celebra en la capital desde este lunes y que podría extenderse hasta el día 16 de enero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía pide que se juzge en Zaragoza por denuncia falsa a la mujer que denunció sumisión química en Santander

Infobae

El manifiesto de Jordi Sevilla pretende un debate crítico en el PSOE frente al "callejón sin salida" del sanchismo

El manifiesto de Jordi Sevilla

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae

Mónica García acusa a Ayuso de mantener un modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Mónica García acusa a Ayuso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia ayudas a los

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”