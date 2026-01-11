Juzgan este lunes al acusado de matar a su expareja en Nohales (Cuenca) para quien piden 40 años de cárcel

La Fiscalía de Cuenca pide 40 años de prisión para C.B.R., acusado de asesinar a su expareja en Nohales en abril de 2022, en el juicio que dará comienzo este lunes, 12 de enero, en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al mes de marzo de 2021, cuando la víctima, V.C.A.S., tomó la decisión de finalizar su relación con el acusado, con el que estaba casado desde hace más de trece años y con el que tenía dos hijos.

Mientras se tramitaba el divorcio, para que los menores no salieran del domicilio familiar, V.C.A.S. y los niños permanecían en el domicilio familiar, mientras que los fines de semana era el padre quien se encargaba de los menores y ella salía de casa. Parte de los fines de semana en los que V.C.A.S. salía del domicilio los pasaba en una vivienda propiedad de una amiga en Nohales, un lugar que era conocido por el presunto asesino, que desde el cese de la relación llamaba a su expareja continuamente, vigilaba su domicilio y su lugar de trabajo "y le exigía que lo cuidase porque era su mujer, manifestándole que si no lo cuidaba se iba a suicidar", apunta la versión de la Fiscalía.

Un día el acusado, aprovechando uno de los fines de semana que pasó en el domicilio familiar con los menores, se apoderó del llavero que contenía las siete llaves de la vivienda de Nohales e hizo una copia para poder tener acceso a esta casa. El 29 de noviembre de 2021, V.C.A.S. interpuso ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca denuncia por delito de malos tratos y amenazas por violencia de género y se impulso al acusado una cautelar consistente en la prohibición de aproximación a una distancia de 200 metros de su mujer, así como la prohibición de comunicación.

Estas medidas estaban vigentes el 4 de abril de 2022, cuando C.B.R., conocedor de que ella se encontraba en la vivienda de Nohales, se dirigió a dicha vivienda alrededor de las 23.00 horas y, haciendo uso de las llaves de acceso a la parcela, estuvo vigilando lo que pasaba en el interior desde las ventanas exteriores de la casa, donde se encontraba V.C.A.S. en compañía de M.C.M.

La Fiscalía considera que, como el acusado consideraba que esa mujer era de su propiedad, decidió acabar con la vida de la misma. Para ello se trasladó al domicilio de su madre, donde cogió un cuchillo de grandes dimensiones, avisando a su madre y a su hermana de que había visto a V.C.A.S. con otro hombre y de que la iba a matar.

Después se dirigió de nuevo a la vivienda de Nohales, accedió a ella utilizando las llaves y, entrando al salón que se encontraba a oscuras, se abalanzó sobre ellos de forma brutal y sorpresiva, gritando que los iba a matar, propinándoles múltiples cuchilladas a los dos.

M.C.M. recibió del acusado hasta un total de siete cuchilladas antes de lograr escapar para pedir ayuda. V.C.A.S. fue acuchillada en ocho ocasiones antes de caer al suelo desangrándose y el agresor, al comprobar que todavía seguía con vida, le dio una última puñalada para rematarla.

Todos estos hechos descritos por la Fiscalía son constitutivos de un delito de asesinato con agravante de parentesco y razones de género por el que piden 25 años de prisión y 35 de aproximación a los hijos y de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que podría ser castigado con 12 años de cárcel y la prohibición de acercamiento al superviviente del ataque.

A esto se podría añadir un tercer delito de quebrantamiento de condena, por incumplir la orden de alejamiento, que le supondría otro año adicional de condena y un cuarto de allanamiento de morada, que podría sumar dos años más de castigo. Como responsabilidad civil, se reclaman al acusado indemnizaciones que superan los 500.000 euros.

El juicio comenzará el 12 de enero y se podría extender hasta el día 16.