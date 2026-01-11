Espana agencias

El Levante repite alineación y Edu Expósito reemplaza a Pol Lozano en el Espanyol

Valencia, 11 ene (EFE).- El entrenador del Levante Unión Deportiva, Luís Castro, repite la alineación que utilizó en su estreno la jornada anterior ante el Sevilla y que le dio la victoria en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Además, el delantero Etta Eyong, recién llegado de disputar la Copa África con Camerún, esperará su oportunidad en el banquillo.

Con respecto al once titular del Espanyol, el técnico del conjunto catalán, Manolo González introduce dos novedades con respecto a la alineación que escogió ante el Fútbol Club Barcelona. El extremo Jofre Carreras y el delantero Kike García ocupan los huecos del sancionado Pol Lozano y del ariete Roberto. El centrocampista Edu Expósito retrasará su posición para actuar en el lugar de Lozano.

Castro ha apostado por un once con Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Pampín; Arriaga, Martínez; Tunde, Álvarez, Losada; y Romero.

González lo hace por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Expósito; Carreras, Milla, Dolan; y Kike García. EFE

