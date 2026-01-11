Espana agencias

El Alavés firma su mejor primera vuelta en cinco temporadas

Guardar

Vitoria, 11 ene (EFE).- El Deportivo Alavés ha firmado, con 19 puntos, su mejor primera vuelta en las últimas cinco temporadas a pesar de la derrota por 3-1 sufrida ayer frente al Villarreal en Castellón.

El conjunto albiazul ha mejorado los registros obtenidos en campañas recientes y ha superado los 18 puntos de la temporada 2020-21, así como los 16 y 17 puntos logrados en las otras temporadas.

Mendizorroza ha sido la fortaleza del Glorioso, ya que en su estadio ha sumado 15 de los 19 puntos totales. En cambio, los de Eduardo Coudet solo han ganado un partido como visitante. Fue en la cuarta jornada en San Mamés ante el Athletic Club. EFE

jd/nu/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 11 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

Feijóo avanza que el PP rechazará enviar tropas a Ucrania si no hay datos ni explicaciones

Infobae

Se atrinchera en su vivienda en Camas (Sevilla) tras efectuar varios disparos al aire

Infobae

Sumar dice que la reforma de la financiación va en la "senda correcta" y sostiene que no hay principio de ordinalidad

Sumar dice que la reforma

Bernabé afirma que a Feijóo "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración por la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana instó al principal líder de la oposición a dimitir, tras reconocer ante la jueza que no dijo la verdad sobre la gestión de la dana y tras sus propias palabras sobre la mentira

Bernabé afirma que a Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

ECONOMÍA

Super Once: conoce los números

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 3 hoy 12 de enero

Super Once: combinación ganadora y resultado del Sorteo 2 este lunes 12 de enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2 este lunes 12 de enero

DEPORTES

Simeone pide disculpas a Florentino

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España