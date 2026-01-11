El Alavés firma su mejor primera vuelta en cinco temporadas

Vitoria, 11 ene (EFE).- El Deportivo Alavés ha firmado, con 19 puntos, su mejor primera vuelta en las últimas cinco temporadas a pesar de la derrota por 3-1 sufrida ayer frente al Villarreal en Castellón.

El conjunto albiazul ha mejorado los registros obtenidos en campañas recientes y ha superado los 18 puntos de la temporada 2020-21, así como los 16 y 17 puntos logrados en las otras temporadas.

Mendizorroza ha sido la fortaleza del Glorioso, ya que en su estadio ha sumado 15 de los 19 puntos totales. En cambio, los de Eduardo Coudet solo han ganado un partido como visitante. Fue en la cuarta jornada en San Mamés ante el Athletic Club. EFE

