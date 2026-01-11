Espana agencias

Castellà (Junts) sobre el modelo de financiación: "Es peor que un mal acuerdo"

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, se ha pronunciado sobre el acuerdo de financiación alcanzado entre ERC y el Gobierno: "Es peor que un mal acuerdo. Es una tomadura de pelo", ha criticado.

"Junts per Catalunya defiende el concierto, mientras que Esquerra Republicana sometió a sus bases la plena soberanía fiscal. Y lo que nos encontramos es que Catalunya no sale del régimen común", ha señalado en una entrevista para 'El Nacional', recogida por Europa Press este domingo.

Además, ha dicho que el principio de ordinalidad "no se cumplirá" y que, con este modelo, según él, cuando se aplique a la población real, Catalunya será la tercera que aporta y la novena que recibe, en sus palabras.

"Por tanto, han engañado. Y aquí reclamo responsabilidades", ha añadido y ha señalado a ERC por pactar un modelo que, a su parecer, favorece más a Andalucía que a Catalunya.

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Preguntado por la votación de este modelo de financiación en el Congreso ha dicho que el PSOE "hace gesticulación, y lo que le interesa es hacer ver que cumple, que esto justifique el apoyo de ERC".

Sobre la posición de ERC ha expuesto que sería "democrático y transparente que sometiera esta propuesta a sus bases" y ha hecho un llamamiento a los diputados de ERC en el Congreso para que reconduzcan la situación, textualmente.

"Nunca el catalanismo político, ahora independentismo, había sido tan decisivo para la gobernabilidad del Estado. No se podría explicar que no aprovecháramos esta oportunidad para, ahora sí, tener el concierto económico", ha zanjado.

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España