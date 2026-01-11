Castellà (Junts) sobre el modelo de financiación: "Es peor que un mal acuerdo"

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, se ha pronunciado sobre el acuerdo de financiación alcanzado entre ERC y el Gobierno: "Es peor que un mal acuerdo. Es una tomadura de pelo", ha criticado.

"Junts per Catalunya defiende el concierto, mientras que Esquerra Republicana sometió a sus bases la plena soberanía fiscal. Y lo que nos encontramos es que Catalunya no sale del régimen común", ha señalado en una entrevista para 'El Nacional', recogida por Europa Press este domingo.

Además, ha dicho que el principio de ordinalidad "no se cumplirá" y que, con este modelo, según él, cuando se aplique a la población real, Catalunya será la tercera que aporta y la novena que recibe, en sus palabras.

"Por tanto, han engañado. Y aquí reclamo responsabilidades", ha añadido y ha señalado a ERC por pactar un modelo que, a su parecer, favorece más a Andalucía que a Catalunya.

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Preguntado por la votación de este modelo de financiación en el Congreso ha dicho que el PSOE "hace gesticulación, y lo que le interesa es hacer ver que cumple, que esto justifique el apoyo de ERC".

Sobre la posición de ERC ha expuesto que sería "democrático y transparente que sometiera esta propuesta a sus bases" y ha hecho un llamamiento a los diputados de ERC en el Congreso para que reconduzcan la situación, textualmente.

"Nunca el catalanismo político, ahora independentismo, había sido tan decisivo para la gobernabilidad del Estado. No se podría explicar que no aprovecháramos esta oportunidad para, ahora sí, tener el concierto económico", ha zanjado.