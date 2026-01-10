Mestalla guarda un minuto de silencio en memoria de Fernando Martín y su familia

Valencia, 10 ene (EFE).- El estadio de Mestalla guardó este sábado un minuto de silencio antes del encuentro entre el Valencia y el Elche en memoria del exjugador y entrenador del Valencia Femenino B, Fernando Martín, y su familia, fallecidos en un naufragio en Indonesia.

El 26 de diciembre, el barco turístico KM Putri Sakinah en el que viajaba Martín con su familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo alrededor de las 20:30 hora local (12:30 GMT).

Su mujer, Andrea Ortuño y su hija de siete años fueron rescatadas con vida, mientras que los servicios de rescate encontraron los cuerpos sin vida de Martín, un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa del entrenador.

Tras dos semanas de búsqueda, Indonesia puso fin este viernes a las labores de búsqueda sin haber podido encontrar a Quique, de 10 años, hijo de la superviviente y de una expareja.

Ese minuto de silencio también fue en memoria de Enrique Collar, jugador del Valencia en la temporada 1969-70. EFE

