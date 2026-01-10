Espana agencias

Lakovic: "Nuestra defensa hoy era mala, por no decir malísima"

Zaragoza, 11 ene (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha afrimado este sábado que la defensa del equipo tras caer derrotado ante el Casademont Zaragoza (95-84) ha sido "mala, por no decir malísima, para optar luego a una remontada".

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Lekovic ha considerado que el partido ha estado disputado en su primera parte, hasta que en el tercer cuarto los rojillos han logrado "despegarse en el resultado".

"Desde ahí, fuimos a remolque",ha afirmado Lakovic, que ha recordado que sus jugadores han llegado a ponerse a cinco puntos en el último periodo, pero que finalmente han caído con una "mala" defensa.

El entrenador, además, ha mostrado su preocupación al observar que, en las últimas semanas, el equipo en ocasiones está "preparado" y pelea el partido y, en otras, no lo está.

"Tenemos muchos de estos momentos que pagamos muy caro y pagamos con derrotas", ha aseverado.

Por último, se ha referido a las opciones del Dreamland de entrar a la Copa del Rey, algo sobre lo que ha señalado que son "muy difíciles y muy malas". EFE

