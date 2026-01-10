El buque escuela Elcano parte desde Cádiz para iniciar su 98 crucero de instrucción

Cádiz, 10 ene (EFE).- El buque escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' ha partido este mediodía del puerto de Cádiz para emprender su 98 crucero de instrucción, en el que tiene previsto pasar 152 días de mar, cruzando dos veces el Atlántico, para formar a una promoción de 73 guardiamarinas.

Un día frío, pero soleado, y de buena mar ha despedido al velero bergantín en el muelle del puerto de Cádiz, al que regresará el 31 de julio.

Este 98 crucero de instrucción sucede al que realizó el año pasado, llevando a bordo a la princesa Leonor. La heredera del trono completó así su formación marinera, como hicieron antes su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo, Juan Carlos de Borbón.

En un acto presidido por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, y al que no han faltado autoridades como el alcalde de Cádiz, decenas de familiares de los guardiamarinas que completarán su formación marinera a bordo de este casi centenario buque escuela han acudido a despedirse de ellos al muelle.

Los 73 guardiamarinas, pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina, convivirán con la dotación del buque escuela, formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa, y dos maestros civiles.

Al mando del capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, Elcano navega desde Cádiz hasta Santa Cruz de Tenerife, a donde llegará el 15 de enero.

Tras esta escala, el 18 de enero emprenderá la travesía hacia América.

Tiene previsto hacer su primera escala en América en Puerto España (Trinidad y Tobago) el 16 de febrero.

Después atracará en los puertos de San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao (isla del reino de los Países Bajos), antes de dirigirse a Estados Unidos para hacer escalas en Galveston, Norfolk, Baltimore y, finalmente, Nueva York.

Desde Nueva York emprenderá su regreso a España el 3 de julio, con una nueva travesía del Atlántico que concluirá el 31 de julio, cuando regrese al puerto de Cádiz.

152 días de mar y 50 en puertos

En total el crucero tiene previsto pasar 152 días de mar y 50 días de puerto, entre escalas de 3 a 5 días

Durante esta travesía los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan su plan de estudios del tercer curso de carrera, cursando, entre otras, asignaturas de Navegación, Astronomía, Meteorología, Operaciones Anfibias, Apoyos y Servicios de Combate y Maniobra.

Además de formar a los futuros oficiales de la Armada, el bergantín-goleta será de nuevo en este crucero un embajador de España en todos los puertos en los que atraque, donde celebrará actos con las autoridades locales y con la comunidad de españoles que residen en esos destinos.

En esos actos, el buque escuela se convertirá también en un embajador gastronómico de la provincia de Cádiz ya que lleva a bordo 30 cajas con productos como vinagre de vino de Jerez, aceite de la Sierra de Cádiz, latas de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica, en una iniciativa del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

El buque escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' se prepara para celebrar en 2027 su centenario.

Construido en los astilleros ‘Echevarrieta y Larrinaga’ de Cádiz, fue botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.

En este tiempo ha navegado casi un millón novecientas mil millas náuticas por todos los mares del mundo y con recaladas en más de 70 países diferentes.EFE

