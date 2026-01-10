Espana agencias

El análisis DAFO de la alimentación española ante el avance del acuerdo UE-Mercosur

Guardar

Madrid, 10 ene (EFECOM).- Que España es una potencia exportadora es una afirmación sustentada en datos e historias de éxito empresarial; el acuerdo entre la UE y Mercosur, que ayer dio un paso más, aportará a este sector poliédrico y complejo oportunidades y alguna amenaza que ya han adelantado los agricultores en sus protestas.

Además, la alimentación española exhibirá en este contexto sus fortalezas y también las debilidades con la que se afronta este pacto que avanza con pasos inéditos después de 26 años.

Más de 270 millones de consumidores esperan a los alimentos europeos y españoles, con altos estándares de calidad y que provienen de un sector acostumbrado a hacer frente a turbulencias externas.

Por ahora, mientras el campo rechaza el pacto, en términos generales, la industria ve oportunidades y el Gobierno lo aplaude, por marcar reglas en un contexto de total incertidumbre.

Entre los puntos débiles del mercado comunitario agroalimentario respecto al del Mercosur, destacan los menores costes que soportan los productores suramericanos, ya que están sometidos a menores requisitos y estándares de producción que en la UE.

Esto hace que los productores europeos partan de una posición más débil de cara al consumidor, al tener que poner en el mercado alimentos más caros que los provenientes de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, sometidos a esos menores costes y regulación a la hora de producir.

De ahí que una de las peticiones fundamentales que han reclamado reiteradamente desde el campo europeo sea la imposición de cláusulas espejo para producir en las mismas condiciones.

De esa debilidad deriva una de las principales amenazas, como es la presión sobre los precios internos de los alimentos.

Si en los lineales de los supermercados comunitarios hay una mayor oferta de productos que llegan desde el Mercosur a precios más competitivos, lo normal es que arrastren a la baja a los alimentos producidos y vendidos en la UE.

Los agricultores comunitarios sufrirían así un efecto "sándwich" al quedar en medio, presionados por un lado por elevados costes de producción y por el otro con una competencia que les hace tener que vender a precios bajos en origen, con lo que ello supone de amenaza para la rentabilidad.

Esta amenaza podría, en parte, verse salvada si la UE habilita mecanismos de compensación económica para los productores comunitarios, pero el entorno actual es poco favorable ante la previsión de reducción de fondos para la Política Agrícola Común.

Una vez más, aplicar unas cláusulas espejo efectivas sería la solución, según han hecho ver desde el sector primario.

No obstante, ha habido avances a nivel comunitario en las últimas semanas, con la aprobación de cláusulas de salvaguarda para intentar minimizar el impacto de estas amenazas y debilidades.

Para jugar este partido, la agroalimentación española cuenta con la fortaleza de ser una potencia exportadora; es concretamente el cuarto emisor de alimentos de la UE y el séptimo del mundo.

A nivel mundial y ante las turbulencias desatadas por la guerra arancelaria, el sector está inmerso en la expansión hacia nuevos mercados y el Mercosur supone un importante nicho.

Se trata de un sector resiliente y diverso que en los últimos años ha seguido con cifras al alza, a pesar de las tensiones internacionales.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la principal oportunidad de este acuerdo es sencilla: facilitar el acceso a un mercado de 270 millones de consumidores en un contexto actual de mucha incertidumbre.

Por sectores concretos, el aceite de oliva irá perdiendo su arancel de forma progresiva en 15 años, una realidad particularmente interesante para Brasil, donde actualmente se concentran el 98 % de las exportaciones a ese bloque.

En el caso del vino, que tiene aranceles de hasta el 35 %, los aranceles se eliminarán en 8 años y los espumosos se liberalizan desde la entrada en vigor del pacto; además, las bebidas espirituosas quedarán exentas de aranceles en 4 años.

El Ministerio también ha destacado que los países del Mercosur eliminarán los aranceles a la carne de cerdo y productos cárnicos producidos en la UE en un período entre 8 y 15 años. EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód 22172211 y otros)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026

Infobae

Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur

Infobae

El IBEX cae 0,18 % penalizado por Cellnex e intenta mantener los 17.600 puntos

Infobae

Restos de piedra, caucho o cannabinoide: las alertas alimentarias más llamativas de 2025

Infobae

La vivienda se encarece en España un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España