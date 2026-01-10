Espana agencias

Comienzan a demoler la última planta del edificio de la explosión de gas de Madrid

Guardar

Madrid, 11 ene (EFE).- Técnicos de Control de Edificación del Ayuntamiento de Madrid y Bomberos de Madrid han comenzado este sábado con los trabajos de demolición y desescombro de la última planta del edificio de Carabanchel en el que ayer, tras una explosión de gas, colapsó el forjado del techo, lo que provocó la muerte de una mujer.

Según han informado a EFE fuentes municipales, hoy se ha comenzado con estas labores después de que colapsara el tejado del número 36 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde falleció una mujer de 80 años y nueve personas resultaron heridas.

El suceso tuvo lugar sobre las 16:15 horas en este edificio que justo ayer estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante, el número 34.

Además, en la fachada había andamios para llevar a cabo obras de revestimiento, si bien esta actuación no ha tenido nada que ver con la explosión.

La explosión no solo causó daños en el número 36, sino también en el inmueble del número 38.

Ambos, cuya entrada comparten, cuentan con 16 viviendas cada uno y las 32 en total van a ser completamente desalojadas, según han dicho a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El Samur Social y los técnicos de edificación del Ayuntamiento han dado una alternativa habitacional a los vecinos que así lo requirieron. Del número 36 se ha alojado a 28 personas correspondiente a 6 viviendas y del número 38 se ha alojado a 12 personas, de 4 viviendas.

Todas las personas han sido alojadas en un hotel, excepto una unidad familiar de 3 miembros y un perro que han sido alojados en un centro social, ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y serán sus especialistas de Científica los que recogerán las pruebas necesarias para las pesquisas cuando las condiciones del edificio les permitan entrar. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Acedo (PP) reclama fronteras firmes en la UE en España "en especial en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla"

La portavoz nacional popular Sofía Acedo urge al Gobierno a implementar una estrategia que mejore el control migratorio en zonas especialmente vulnerables, subrayando la importancia de la legalidad, la seguridad y la integración regulada para proteger a la ciudadanía

Acedo (PP) reclama fronteras firmes

El PSdeG da por cerrada la crisis de las denuncias de acoso en un comité en el que Besteiro apela a la unidad

La agrupación gallega del partido socialista zanjó las controversias internas durante una asamblea marcada por llamados a fortalecer la cohesión, tras debatirse gestiones y consecuencias de los recientes casos investigados, así como las críticas relacionadas con el liderazgo de Besteiro

El PSdeG da por cerrada

Muere un hombre en una calle de San Pedro del Pinatar (Murcia) con signos de asfixia

Infobae

El PP defiende que "con más recursos" y cooperación europea "es posible el control migratorio"

Con el foco puesto en la necesidad de fortalecer las fronteras europeas, referentes del partido señalaron deficiencias en las políticas actuales y urgieron a aprovechar nuevas normativas y recursos para hacer frente al desafío migratorio en España

El PP defiende que "con

Alex Len: "Tenemos que estar preparados para un partido complicado en Andorra”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”