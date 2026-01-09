Espana agencias

José Alberto: Tenemos la oportunidad de hacer buenos los últimos tres empates

Santander, 9 ene (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha asegurado que, en el encuentro frente al Zaragoza, su equipo tiene la oportunidad de hacer buenos los últimos tres empates

En la rueda de prensa previa al partido de mañana, sábado, el técnico asturiano ha apuntado que ser campeón de invierno no tiene importancia, pero que lo que sí la tiene es llevar tres empates consecutivos y poder sumar una victoria.

"Nos viene un rival herido, en dificultades, y va a ser un partido muy difícil. El Zaragoza ha perdido muchos partidos por la mínima y en mucho se ha merecido incluso ganar, además compiten mejor fuera que en casa", ha señalado el entrenador.

José Alberto ha destacado que el conjunto de Rubén Sellés tiene "talento, experiencia y juventud", aunque reconoce que le está costando salir de la dinámica negativa en la que lleva toda la temporada porque "es muy difícil".

Además, ha incidido, como en todos los encuentros, en que lo importante para el Racing es centrarse en él mismo para tratar de seguir siendo "constante y regular en cuanto resultados".

"Cada victoria en esta segunda parte de la liga es muy importante y, en casa, mucho más", ha apostillado.

Sobre que Arana no haya entrado en la convocatoria, el técnico ha informado de que el canario "ha intentado llegar por todos los medios al partido", pero, tras realizarle unas pruebas, se le ha visto "una pequeña lesión" y han decidido esperar para que pueda estar el próximo jueves o el sábado.

"Los que están tienen que estar al cien por cien, estamos buscando soluciones dentro del equipo para ganar un partido muy complicado contra el Zaragoza, no tengo decidido quién va a actuar de delantero, lo decidiré mañana", ha señalado un José Alberto que va sin un '9' puro frente al Zaragoza.

El asturiano ha reconocido que esta semana ha sido "más normal" de trabajo, pese a que también ha habido elementos de distracción, como el rival de Copa del Rey, que es el FC Barcelona, o los fichajes, Damián Rodríguez y Giorgi Guliashvili.

"Los equipos que quieren estar arriba tienen que convivir con el ruido exterior que pueda haber y nosotros poco a poco lo hemos estado madurando y veo a mis jugadores centrados en el partido de mañana", ha subrayado.

Precisamente, José Alberto ha explicado que al atacante georgiano le intentaron firmar en verano y que ahora "se ha puesto de cara".

"Ante la salida de Yeray hemos decidido incorporarle, puede jugar en las dos bandas y de punta, es un jugador vertical que domina ambas piernas, tiene mucho gol y un buen último pase. Además es un jugador agresivo, internacional con su país y que viene a ofrecer competitividad", ha detallado.

Respecto a la figura de Damián, que ya entra en convocatoria, ha afirmado que ha estado bien en los primeros entrenamientos con el Racing, y que ha llegado con ritmo de entrenamientos.

Además, ha explicado que es más un '6' que un '8', y que es un jugador que puede aportar "equilibrio, posesión, buen pie y continuidad al balón".

 Respecto a la intención de reforzar la delantera, el técnico verdiblanco ha asegurado que el club quiere al mejor delantero posible, aunque sabe que es Chema Aragón (director deportivo) el que confecciona la plantilla y sabe "perfectamente" lo que el equipo necesita.

Sobre el partido copero del jueves frente al Barça, ha reconocido que es normal que si toca el Barcelona haya ilusión por volver a ver "a uno de los mejores equipos del mundo en El Sardinero", aunque dice que ha visto a los jugadores "muy centrados" en el partido del Zaragoza para poder ganar y superar la barrera de los 40 puntos.

"La afición tiene que ser conscientes de que les necesitamos mañana al mejor nivel", ha concluido. EFE

