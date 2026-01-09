Espana agencias

Argentina celebra inminente firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

Guardar

Buenos Aires, 9 ene (EFECOM).- El Gobierno de Argentina celebró este viernes la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"El Consejo Europeo autoriza la firma del acuerdo Mercosur-UE. Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El ministro de Exteriores argentino destacó que, gracias al acuerdo, los miembros del Mercosur "accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15 % del PBI mundial".

Quirno precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos.

"De esta forma, el 99 % de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas", resaltó el canciller.

La intención de europeos y suramericanos de buscar este pacto quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se han celebrado decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con impases por largos años.

La dilatación de las conversaciones se ha debido a los fuertes intereses sectoriales que han primado durante mucho tiempo, en particular en ciertos productos agrícolas e industriales y en cuestiones ásperas, como las denominaciones de origen y las cuestiones ambientales.

Finalmente, este viernes el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CAC-40 cierra con un récord por encima de los 8.360 puntos tras subir el 1,44 %

Infobae

Antonio Tejado niega su participación en el asalto al chalé de su tía María del Monte y pide su absolución

La defensa asegura que no existe vinculación de Antonio Tejado con el violento ataque sufrido por la artista María del Monte, denuncia vulneración de derechos básicos e insiste en la ausencia de pruebas que lo involucren en los hechos investigados

Antonio Tejado niega su participación

Más de 25 años de negociaciones para crear la zona de libre comercio más grande del mundo

Infobae

A juicio en Vigo dos acusados de sendas agresiones sexuales a menores de edad

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este martes y miércoles vistas orales contra dos hombres señalados por delitos contra niñas, uno de ellos familiar directo de la víctima, a quienes la Fiscalía solicita penas que incluyen prisión, inhabilitación y compensaciones económicas

Infobae

ACS completa la creación de una plataforma global de centros de datos junto a GIP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España