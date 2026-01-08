Espana agencias

Sánchez "cruza los dedos" para que la firma del acuerdo con Mercosur sea una realidad

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "cruza los dedos" para que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sea una realidad en breve, lo que supondría "un paso de gigante" veinticinco años después de que se iniciaran las negociaciones.

"Creo que estamos, cruzo los dedos, a las puertas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por el cual también ha trabajado mucho España", ha dicho el presidente este jueves durante la inauguración de la Conferencia de la Embajadores celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Si lo logramos veintitantos años después, creo que habremos dado un paso de gigante no solamente para Europa, sino también para España", ha añadido.

"Muchos de los que estamos aquí presentes me atrevería a decir casi todos, por no decir todos, llevábamos pantalones cortos cuando se empezó a hablar de ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur", ha bromeado Sánchez respecto a las más de dos décadas de una negociación que ha pasado por momentos de estancamiento. EFECOM

