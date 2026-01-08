Óscar López espera que haya acuerdo en torno al nuevo modelo de financiación con el que "ganan" todas las CCAA

Durante su visita a la plataforma logística Lookiero, en Miranda de Ebro, Óscar López lamentó la falta de definición por parte del Partido Popular sobre su propuesta para el sistema de financiación autonómica, cuestionando la negativa de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a asistir a una reunión convocada por el jefe del Ejecutivo central para tratar este asunto. De acuerdo con la información publicada por los medios, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública anticipó que el Gobierno presentará un nuevo modelo de reparto de fondos destinado a todas las comunidades autónomas, previendo que la propuesta se debata y acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El medio indicó que López subrayó la intención del Gobierno central de renovar, después de trece años, el sistema de financiación autonómica para mejorar la asignación de recursos entre los diferentes territorios. Según consignó la fuente, el ministro sostuvo que con la puesta en marcha de la nueva propuesta “ganan todas las comunidades autónomas porque van a estar mejor financiadas”. López presentó este avance como un paso destinado a asegurar un mayor equilibrio y justicia en el acceso a fondos para servicios públicos.

En cuanto a los datos recientes, el ministro detalló a los medios que, durante los últimos siete años, las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros adicionales respecto al periodo anterior, una cifra calificada de significativa en su intervención. En ese sentido, López indicó que el nuevo modelo supondrá una mejora aún mayor en la financiación dirigida a los gobiernos regionales, con el objetivo de profundizar en la suficiencia y eficiencia de los recursos.

Tal como informó la fuente, López reiteró que la totalidad de los fondos públicos debe orientarse a responder a las necesidades colectivas, recordando que “todos estos recursos no sirven para nada si al final van a los negocios privados de unos pocos”. Esta posición reflejó la insistencia en que la finalidad principal de la reforma es garantizar que los recursos tengan un impacto directo en la mejora de los servicios públicos esenciales. Entre ellos, puso énfasis en la sanidad, señalando la importancia de reducir las listas de espera y de ampliar las ayudas para la construcción de viviendas, además de promover mejoras en otras prestaciones sociales.

Según lo publicado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presentar formalmente la nueva propuesta de financiación autonómica este viernes. López indicó que, una vez presentada, la propuesta será sometida a debate y eventual consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde confía en que se alcanzará un acuerdo favorable para todas las comunidades.

La información del medio recogió también que el titular de Transformación Digital justificó la urgencia y prioridad que el Ejecutivo otorga a este asunto, citando la caducidad del modelo actual tras más de una década sin modificaciones. López reiteró su deseo de alcanzar un pacto amplio e incluyente, aunque lamentó no contar hasta el momento con una propuesta alternativa o clara procedente de la principal fuerza de la oposición. En sus declaraciones, remarcó: “Este gobierno va a mejorar la financiación autonómica tras de 13 años de un modelo caducado y sin conocer todavía cuál es la opinión de la oposición, ya que no conocemos cuál es el modelo del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha negado a ir a una reunión con el jefe del Ejecutivo central para conocer su modelo de financiación”.

En las comparecencias durante su visita en Miranda de Ebro, López defendió la visión del Gobierno sobre la necesidad de que la reforma permita dotar de más medios a los sistemas públicos, en contraste con la posibilidad de que recursos estatales beneficien intereses privados. El medio señaló que el ministro expuso que el éxito del nuevo sistema de reparto de fondos públicos dependerá en gran medida del consenso alcanzado y de la forma en que esos recursos se traduzcan en mejoras reales para los ciudadanos de todas las comunidades autónomas.

La presentación de la propuesta también se inscribe en el marco del actual debate político sobre el modelo de financiación autonómica, que ha suscitado diferentes posturas entre los partidos y los representantes territoriales. El medio precisó que el proceso para aprobar un nuevo modelo requerirá la negociación y la participación activa de todas las fuerzas políticas integradas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además del impulso del Ejecutivo central.