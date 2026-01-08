Espana agencias

La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Guardar

Sevilla, 8 ene (EFE).- La Alta Velocidad con destino u origen las estaciones andaluzas comienza a recuperar sus horarios, tras ser reparada la avería provocada la pasada madrugada por un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba.

El suceso ha provocado retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que han afectado a los trenes entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

La misma fuente ha concretado que a las 12.45 horas se ha dado por solventada la avería provocada por el robo, y los trenes han comenzado a recuperar los horarios gradualmente.

El robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española, y ha provocado problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.

Los trenes han circulado con autorización de Rebase de Señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantizaba los viajes pero más lentos de lo habitual.

Se han registrado retrasos medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8.42 de la mañana. EFE

fcs/fs/jlg

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La frontera Ceuta-Marruecos recupera la normalidad tras colas de más de diez horas

Infobae

El PP califica de "corrupción política" la negociación de la financiación con Cataluña

Infobae

El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con espectáculo 'Per fi me'n vaig'

Infobae

Andalucía critica a Sánchez por negociar con Junqueras un sistema que crea "desigualdad"

Infobae

47 procesados por corrupción en España entre abril y septiembre, 10 menos que en 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí