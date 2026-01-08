La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Sevilla, 8 ene (EFE).- La Alta Velocidad con destino u origen las estaciones andaluzas comienza a recuperar sus horarios, tras ser reparada la avería provocada la pasada madrugada por un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba.

El suceso ha provocado retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que han afectado a los trenes entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

La misma fuente ha concretado que a las 12.45 horas se ha dado por solventada la avería provocada por el robo, y los trenes han comenzado a recuperar los horarios gradualmente.

El robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española, y ha provocado problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.

Los trenes han circulado con autorización de Rebase de Señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantizaba los viajes pero más lentos de lo habitual.

Se han registrado retrasos medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8.42 de la mañana. EFE

