La actividad de la construcción en Argentina cae un 4,1 % en noviembre pasado

Buenos Aires, 8 ene (EFECOM).- La actividad de la construcción en Argentina cayó en noviembre pasado un 4,1 % con respecto a octubre, tras haberse contraído el 0,7 % en el décimo mes de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el undécimo mes de 2025 un descenso del 4,7 % en comparación con igual mes de 2024, después de nueve meses consecutivos en crecimiento.

Entre enero y noviembre de 2025, la actividad de la construcción acumuló una subida del 6,6 %. EFECOM

