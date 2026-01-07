Podemos avisa de que sus diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: "No a las guerras por dinero"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, afirmó que la posible intervención militar de España en Ucrania responde a intereses económicos de potencias extranjeras y no a una defensa de los intereses nacionales. Esta declaración se difundió a través de una publicación en la red social X, según reportó Europa Press, en respuesta a la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar apoyo en el Congreso para enviar tropas a Ucrania una vez que se alcance un acuerdo de paz.

De acuerdo con Europa Press, Belarra señaló que Podemos rechazaría con sus votos en el Congreso el envío de efectivos militares españoles después de la guerra iniciada por la invasión rusa. La dirigente de Podemos sostuvo que esta operación se enmarcaría en un contexto de "guerras por dinero" y no de seguridad o solidaridad internacional, y acusó directamente a los Estados Unidos de promover una agenda económica propia sobre recursos estratégicos en la región.

En ese sentido, Europa Press detalló que la líder de la formación morada se refirió al escenario posterior al conflicto en Ucrania, categorizando a España como una posible “empresa de seguridad” al servicio de Washington, facilitando —en palabras de Belarra— “su robo neocolonial de tierras raras con tranquilidad”. Belarra se expresó también durante una concentración organizada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), donde acusó a Rusia y Estados Unidos de tratar a Ucrania como un espacio de reparto de intereses, visualizando lo que denominó como un futuro reparto: tras el alto el fuego, los territorios para Rusia y los recursos minerales para Estados Unidos, aludiendo a la expectativa de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

La secretaria general de Podemos remarcó su negativa tajante a “contribuir a la escalada bélica ni a alimentar a una guerra”, declaraciones recogidas por Europa Press. Insistió en que su postura se opone firmemente a la implicación militar española en Ucrania bajo estos términos, mientras advirtió sobre los riesgos de participar en operaciones que, según su visión, priorizan intereses económicos foráneos.

Al mismo tiempo, Belarra criticó a los partidos principales de la derecha, el Partido Popular (PP) y Vox, calificándolos de “lacayos del régimen y del imperio”, en alusión a Estados Unidos. Europa Press informó que la dirigente sugirió que el Gobierno buscaría el apoyo de la denominada “derecha trumpista” en el Parlamento español, anticipando que el Ejecutivo recurrirá a estos grupos parlamentarios para acumular los votos necesarios que permitan avanzar con el mandato de tropas.

Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, respaldó públicamente la posición de Belarra. Según Europa Press, Montero utilizó su cuenta en la red social X para recomendar al Ejecutivo solicitar el respaldo de “la derecha amiga de Trump” en el Congreso y alentar la salida de España de la OTAN. Montero exhortó al Gobierno de Pedro Sánchez a dejar de “seguir las órdenes de Estados Unidos haciéndole el trabajo sucio”, reforzando así la línea oficial de Podemos en contra de la cooperación militar española bajo el marco de la Alianza Atlántica.

En sus intervenciones, las representantes de Podemos insistieron en que cualquier decisión sobre la presencia de tropas españolas en Ucrania tras un eventual pacto de paz debe fundamentarse en criterios de soberanía nacional y rechazo de lo que describieron como una “escalada bélica” motivada por intereses ajenos a la ciudadanía española. Según destacó Europa Press, Podemos mantendrá su negativa a acceder a cualquier plan del Gobierno que implique tanto la continuación como la reactivación del conflicto bajo auspicios internacionales, invitando además a un debate público sobre el papel que España debe desempeñar en los escenarios postguerra europeos.

Europa Press sostiene que estas posiciones se producen ante el anuncio de Pedro Sánchez de iniciar rondas de contacto con “la mayoría” de los grupos parlamentarios en busca de un consenso sobre la eventual contribución militar española a Ucrania tras el conflicto activo. Hasta la fecha, Podemos mantiene su rechazo frontal a la medida y exige que España rechace convertirse en un instrumento de apoyo militar al servicio de intereses internacionales ajenos, posicionando la votación de los diputados del partido en contra de cualquier iniciativa en ese sentido.