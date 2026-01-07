Espana agencias

España quiere que la ONU esté implicada "de alguna forma" en la futura fuerza de paz en Ucrania

El ministro José Manuel Albares destacó que se exploran posibles fórmulas para incluir a Naciones Unidas en una eventual misión internacional tras el cese de hostilidades, subrayando que aún no hay acuerdo sobre los detalles ni formato de esa operación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que aún no existe un plan concreto ni detalles acordados sobre la posible misión internacional que podría desplegarse en Ucrania tras un potencial alto el fuego con Rusia. En entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Albares explicó que se trata apenas de un esbozo inicial y que las condiciones bajo las cuales se formaría o actuaría dicha fuerza de paz permanecen indefinidas. El propio Albares señaló que "lo que hay es un esbozo de plan, ni siquiera hay todavía un plan, y todavía queda por ver si el único que ha querido y sigue queriendo esta guerra", refiriéndose al presidente ruso, Vladimir Putin, "por fin empieza a querer la paz" y se acuerda un alto el fuego.

Según informó Europa Press, el ministro indicó que España expresa su interés en que la Organización de Naciones Unidas desempeñe algún papel en la conformación de la eventual fuerza de paz en Ucrania. "España desde luego querría que de alguna forma Naciones Unidas esté involucrada, como está en muchos escenarios en el mundo", afirmó Albares durante la citada entrevista. Esta declaración se produce tras el anuncio de la Coalición de Voluntarios, que la víspera acordó garantías selectivas de seguridad para Ucrania mediante el respaldo de Estados Unidos, incluyendo la consideración de un posible despliegue de efectivos en territorio ucraniano tras el cese de hostilidades.

El medio Europa Press detalló que tanto los socios europeos como Estados Unidos y Ucrania mantienen conversaciones para diseñar un posible mecanismo de estabilidad y protección una vez se logre un entendimiento para detener el enfrentamiento armado. Albares indicó que el propósito de este esquema se orienta a asegurar la seguridad y la estabilidad en la región después del alto el fuego, aunque subrayó que las negociaciones y acuerdos al respecto se encuentran aún en fase preliminar y alejados de una concreción inmediata. "Los europeos junto con Estados Unidos y Ucrania estamos pensando cuál podría ser un esquema de seguridad y de estabilidad el día que haya un alto el fuego, pero todavía estamos muy lejos de ahí", puntualizó Albares.

Sobre la participación de España en la posible misión, el ministro reiteró la intención ya adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiendurante su intervención en París manifestó la disposición española a integrarse en la operación en coordinación con sus socios internacionales. Sánchez planea reunirse la próxima semana con los grupos parlamentarios para exponer los avances del posible esquema de paz y detallar la posición española ante un eventual pacto, según publicó Europa Press.

En relación con la ronda de consultas internas, José Manuel Albares evitó pronunciarse acerca de la participación de la formación política Vox en los encuentros previstos con las agrupaciones parlamentarias. El ministro explicó que será Pedro Sánchez quien traslade a los representantes políticos el actual estado de las conversaciones y los proyectos esbozados. Añadió que el objetivo de estos contactos es mantener un intercambio abierto con todas las fuerzas políticas, destacando la voluntad de transparencia en un momento relevante para el escenario europeo, según informó Europa Press.

El despliegue de una eventual fuerza de paz dependería tanto del consenso internacional como de la evolución del proceso negociador con Rusia y de la voluntad demostrada por Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Albares insistió en que la implicación de la ONU añadiría legitimidad y experiencia a la operación, tomando como referencia la intervención del organismo en otros conflictos a nivel mundial.

En la actualidad, la situación se mantiene en fase de deliberación entre los aliados, sin líneas estratégicas cerradas ni decisiones adoptadas y a la espera de avances en las conversaciones con Rusia que permitan un cese duradero de las hostilidades. De acuerdo con lo comunicado por Europa Press, el Ejecutivo español continuará impulsando la implicación de Naciones Unidas como elemento clave en la construcción del esquema de paz, siempre supeditado a las futuras decisiones colectivas dentro de la coalición de países implicados.

