El detenido en Carballo(A Coruña) por incendiar su casa, en libertad con condena tras un juicio por amenazas a su pareja

El hombre detenido en Carballo (A Coruña) acusado de haber provocado un incendio en su propia vivienda, que compartía con su pareja, está ya en libertad aunque condenado tras ser juzgado por un delito de amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer.

Así lo han confirmado fuentes judiciales consultadas por Europa Press tras la celebración de un juicio rápido en el que hubo conformidad por parte de las partes personadas y en el que se dictó sentencia, quedando el varón en libertad "con las penas correspondientes", han precisado.

El fuego, detectado alrededor de las 23.00 horas del pasado viernes en la aldea de Cances Grandes, calcinó una habitación por completo y dejó afectadas al resto por la presencia de humo.

Asimismo, el propietario y detenido necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque su estado no resistía gravedad. Los hechos se investigaron como un posible caso de violencia de género y, finalmente, fue juzgado en un juicio rápido por un delito de amenazas de Viogen.