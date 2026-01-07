Espana agencias

Campesinos bloquean carreteras en Bolivia contra retiro del subsidio a los combustibles

Guardar

La Paz, 7 ene (EFECOM).- Organizaciones campesinas bloquearon este miércoles las principales carreteras en Bolivia en rechazo al decreto que retiró la subvención de los combustibles, manifestación que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical cuyos dirigentes aceptaron dialogar con el Gobierno.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 19 puntos de bloqueo debido a "conflictos sociales" que, según el mapa de transitabilidad, la mayoría se concentra en el departamento de La Paz (oeste) con nueve vías cerradas, algunas que conectan con otras regiones y otras que van hacia provincias.

Los campesinos de la Federación Tupac Katari de La Paz mantienen cerradas las vías con promontorios de tierra, llantas quemadas y con algunos afiliados plantados en plena vía.

"Lamentar este decreto, nosotros estamos en emergencia y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", dijo uno de los dirigentes a los medios locales.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos del 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados de estos combustibles que estuvieron vigentes por más de 20 años.

Mientras que la ABC reportó otros cortes de caminos en las regiones de Santa Cruz (este), Pando (norte) y Potosí (suroeste), donde también organizaciones campesinas permanecen en las vías y dejar libre el tránsito vehicular.

Por su parte, los dirigentes de la COB se reunieron con ministros en la casa de Gobierno para comenzar un diálogo sobre el decreto, después de que en la mañana los sindicalistas, especialmente los mineros que trabajan para el Estado, marcharan de nuevo por el centro de la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo.

El presidente de la COB, el minero Mario Argollo, ingresó a la casa de Gobierno poco antes de mediodía para dialogar con los ministros que lideran el encuentro.

“Todos queremos salir del problema; aquí tiene que ganar Bolivia, no los dirigentes ni las autoridades gubernamentales. Aquí está en juego el país”, afirmó Argollo.

Como ocurrió en los pasados días, los manifestantes reventaron dinamita y petardos en su recorrido, pero no lograron ingresar a la plaza Murillo, donde están los edificios de Gobierno, pues grupos policiales resguardaban el lugar.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno actuará "con la ley en la mano" sobre los bloqueos de carreteras. “Nuestra máxima es el diálogo y gobernar responsablemente”, dijo.

De igual forma, un grupo de viceministros instaló mesas de trabajo con dirigentes de otros 75 sectores sociales del país, donde se analizaron 121 artículos del decreto.

La COB y los sindicatos de campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), llegaron a La Paz el lunes en una caminata de tres días desde el altiplano para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del decreto 5503, que rige desde el 17 de diciembre.

Los sindicalistas, aglutinados en la COB, cumplen 17 días de protestas en contra del decreto. EFECOM

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perú busca que el sector privado "asuma riesgos del manejo" de Petroperú sin privatización

El gobierno peruano impulsa una reforma en la petrolera estatal para involucrar a empresas externas en la gestión y proteger fondos públicos, descartando totalmente su transferencia privada, tras pérdidas millonarias y una crisis financiera persistente

Infobae

Zegona paga su préstamo a Vodafone con un dividendo especial y reduce su capital un 69 %

La compañía británica salda una deuda de 900 millones con la multinacional mediante una pagá extraordinaria de 1.400 millones y prevé eliminar 523 millones de títulos preferentes, lo que transforma su estructura accionarial de forma significativa

Infobae

Trump planea prohibir que grandes inversores institucionales compren casas unifamiliares

El mandatario estadounidense anuncia acciones para impedir adquisiciones masivas de viviendas por parte de firmas financieras en respuesta a la creciente inaccesibilidad a la vivienda, medida que generó pérdidas bursátiles inmediatas en corporaciones como Blackstone y Invitation Homes

Infobae

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para vender crudo a EEUU

Estados Unidos negocia directamente con funcionarios venezolanos la compra de millones de barriles de petróleo retenidos por sanciones, mientras la Casa Blanca confirma el control sobre los ingresos y actividades comerciales derivados de este acuerdo excepcional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey