Junqueras se reunirá con Sánchez el próximo jueves para "desbloquear" el modelo de financiación

Dirigentes de Esquerra y el Ejecutivo central anticipan avances clave, con negociaciones para impulsar recursos destinados a sanidad, educación e infraestructuras, además de abordar compromisos pendientes sobre deuda, recaudación fiscal y nuevas inversiones para Catalunya

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, destacó la proximidad de un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación para Catalunya, al tiempo que subrayó la importancia de avanzar en temas pendientes relativos a la deuda, la recaudación fiscal y las inversiones en infraestructuras. Según informó El Periódico y recogió Europa Press, Junqueras mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves 8 de enero, con el objetivo de desbloquear las negociaciones en torno a estos asuntos.

De acuerdo con El Periódico, Junqueras anticipó que en dicha reunión se tratarán en profundidad varios compromisos que considera claves para el futuro de Catalunya. El líder de ERC insistió en que no solo se centrará la conversación en el modelo de financiación, sino que se planteará la necesidad de abordar de forma global el conjunto de asuntos aún abiertos entre el Ejecutivo central y la Generalitat. Entre estas cuestiones se incluyen la condonación de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la gestión y recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la constitución de un consorcio de inversiones destinado a asegurar la ejecución de lo presupuestado para Catalunya, mejoras en infraestructuras ferroviarias como los trenes de Rodalies, así como la gobernanza aeroportuaria.

En la entrevista citada por Europa Press, Junqueras sostuvo que un “buen acuerdo es posible” gracias al trabajo de ERC en las negociaciones, y agregó que durante la próxima semana se definirá la cifra concreta de fondos para Catalunya. Además, reiteró que la ordinalidad en el modelo de financiación debe estar garantizada en todos los niveles, con el fin de asegurar que los recursos asignados reflejen de forma equitativa el peso de Catalunya en el conjunto del Estado. Señaló que estos fondos resultan imprescindibles para sectores como la sanidad, los servicios sociales, la educación y distintas infraestructuras, y expresó su sorpresa por el hecho de que ERC sea el único actor político que percibe la urgencia de garantizar la suficiencia financiera en estos ámbitos.

El medio El Periódico recoge la postura de Junqueras frente al resto de fuerzas políticas en el Congreso, a las que conmina a pronunciarse sobre si apoyarán un incremento de los recursos para hospitales, escuelas, universidades, la industria o el sector agrario. A su juicio, una mejora en el modelo de financiación beneficiaría no solo a la sociedad catalana, sino también a otras comunidades autónomas que, en palabras de Junqueras, sufren actualmente una insuficiencia financiera.

Respecto a Junts per Catalunya, Junqueras puntualizó que “el país no puede quedar eternamente paralizado” y defendió la conveniencia de un voto conjunto en favor de los intereses catalanes. Sostuvo que existe la posibilidad de rectificar decisiones pasadas y votar ahora a favor de la condonación de 17.000 millones de euros de deuda del FLA, opción a la que ERC atribuye un gran potencial para aliviar la carga financiera de Catalunya y propiciar nuevas inversiones.

En relación con la negociación de presupuestos, Junqueras explicó a El Periódico que para que un pacto parlamentario sea viable debe alcanzarse antes un acuerdo sobre el modelo de financiación y resolverse la situación de la recaudación del IRPF. Subrayó que ERC desea la aprobación de presupuestos tanto en Catalunya como en el conjunto de las instituciones, pero advirtió que esto depende de que el PSOE y el PSC cumplan los compromisos previamente adquiridos, sobre todo en materia de financiación.

Sobre la gestión de la vivienda, Junqueras incidió en que resulta necesario avanzar más allá de las promesas y declaraciones, reclamando la construcción efectiva de nuevas viviendas y un plan de rehabilitación de gran escala, relata Europa Press.

Acerca de Rodalies, el sistema ferroviario catalán, Junqueras informó que en los próximos días se constituirá la nueva empresa mixta, y consideró esencial que Catalunya tenga mayoría en su consejo de administración y que la presidencia recaiga sobre una persona elegida por el Govern. También puso de manifiesto la necesidad de que el próximo plan quinquenal de inversiones ferroviarias sea adecuado a las necesidades, junto con un nuevo modelo de financiación que aporte estabilidad y garantías para estas mejoras.

En su análisis sobre el Gobierno central, el líder de ERC trasladó a Sánchez la disyuntiva respecto a su continuidad en el Ejecutivo. Según consignó El Periódico, Junqueras reclamó al PSOE que actúe para combatir la corrupción y los episodios de acoso sexual en las instituciones. Instó al presidente a dialogar con “fuerzas de tradición democrática” y a implementar soluciones que contribuyan a erradicar estas prácticas.

La negociación en torno al modelo de financiación y el resto de materias pendientes sigue, de acuerdo con El Periódico, condicionando tanto la política presupuestaria como la estabilidad de la legislatura en España. Junqueras reiteró en la entrevista su expectativa de que el acuerdo con el Ejecutivo central se consiga durante esta semana, lo cual incluiría compromisos concretos y avances que, en palabras del líder de ERC, responden a reivindicaciones históricas de Catalunya sobre recursos y autogobierno.

