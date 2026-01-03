Canarias muestra su "preocupación" tras las explosiones registradas en Venezuela en medio de la tensión con EEUU

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su "preocupación" ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela, donde varias explosiones han sacudido distintos puntos de Caracas en medio de sus tensiones con EE.UU.

"Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas", ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en 'X'.

Tras lo ocurrido, el Gobierno venezolano denunció que los ataques aéreos fueron efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira, calificándolos como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En paralelo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron bajo condición de anonimato a Fox News que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.