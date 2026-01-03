Espana agencias

Canarias muestra su "preocupación" tras las explosiones registradas en Venezuela en medio de la tensión con EEUU

Guardar

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su "preocupación" ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela, donde varias explosiones han sacudido distintos puntos de Caracas en medio de sus tensiones con EE.UU.

"Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas", ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en 'X'.

Tras lo ocurrido, el Gobierno venezolano denunció que los ataques aéreos fueron efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira, calificándolos como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En paralelo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron bajo condición de anonimato a Fox News que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP exige a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local y poder derogar el "tasazo" de basuras

Dirigentes municipales del Partido Popular demandan cambios legislativos inmediatos a Pedro Sánchez, reclaman nuevas reglas que permitan autonomía presupuestaria, rechazan imposiciones sobre los residuos y advierten que la falta de acuerdos retrasa inversiones y afecta a los ciudadanos

El PP exige a Sánchez

López (Comuns) prevé "relanzar el espacio de las izquierdas" estatales este primer trimestre

Candela López señala que Comuns busca impulsar un nuevo acuerdo progresista con participación de distintas formaciones, priorizando la unidad, nuevas políticas sociales y medidas contra la corrupción, con el objetivo de responder a los principales desafíos sociales y políticos actuales

López (Comuns) prevé "relanzar el

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

Izquierda Unida acusa a Estados

El PSOE critica la "frialdad" de Feijóo y le acusa de anteponer el "relato" a la gestión de la emergencia en la dana

El principal partido de la oposición reprocha al presidente popular haber priorizado su imagen durante el devastador temporal en Valencia, tras revelarse mensajes en los que insta a liderar la comunicación en plena crisis por la dana

El PSOE critica la "frialdad"

El satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II sufre un incidente, que no ha afectado a las operaciones de las FF.AA.

La cobertura de comunicaciones estratégicas se mantiene tras el fallo ocurrido durante el traslado de un equipo clave, según el Ministerio de Defensa, que estudia medidas adicionales para fortalecer el sistema y garantizar la modernización prevista para las operaciones militares

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones desde España al ataque

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

El Gobierno de España afirma que todo el personal de la Embajada en Venezuela está a salvo

El libro que explica por qué la ultraderecha busca un hueco en las universidades: ‘Borrar la historia’, un manual contra la idealización del pasado

Hisdesat activa un plan de contingencia tras impactar una partícula en un satélite militar

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Lista de permisos retribuidos en 2026: de los 15 días por matrimonio al permiso por ingreso hospitalario de un familiar

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 3 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla