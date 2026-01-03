Azcón (PP) acusa a Alegría de olvidar su "pasado" y pide "política limpia" antes que "campaña limpia"

Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la reelección en el Gobierno de Aragón, ha recordado una sanción pecuniaria impuesta a Pilar Alegría, principal candidata del PSOE, vinculándola a un incumplimiento de normas electorales durante unas campañas anteriores. Según reportó el medio, el dirigente popular destacó que Alegría afrontó un pago de 4.400 euros por esta infracción, circunstancia ocurrida durante los comicios europeos y catalanes pasados, lo que en su opinión pone en entredicho la integridad de la gestión socialista.

Azcón hizo estas declaraciones en el contexto de la campaña para las elecciones aragonesas, según informó la fuente, y en respuesta a la propuesta de Pilar Alegría de desarrollar una campaña libre de ataques personales, insultos y falsedades, especialmente en el ámbito digital. El aspirante del PP señaló que, a su juicio, no resulta suficiente abogar por una campaña sin descalificaciones si no se acompaña de una práctica política que también sea transparente y ajustada a las normas. “Pilar Alegría propone una campaña limpia, pero es la única dirigente de todos los políticos en Aragón que ha sido condenada por la Junta Electoral a la hora de hacer trampas”, declaró Azcón a los medios antes de asistir a una misa en memoria de los dos montañeros aragoneses fallecidos en el Pirineo, de acuerdo con lo difundido por el medio.

El líder popular insistió en que la aspirante socialista, y actual portavoz de su partido, busca que los ciudadanos pasen por alto experiencias previas relacionadas con sanciones y con la defensa de actuaciones cuestionadas desde el gobierno nacional. En palabras de Azcón, Alegría “quiere que nos olvidemos” de los antecedentes vinculados a la infracción electoral y le reprochó haber respaldado “desde la mesa del Consejo de Ministros escándalos de corrupción y escándalos sexuales”, según recogió el medio.

Azcón recalcó que para el Partido Popular resulta fundamental priorizar la limpieza y la transparencia en la gestión pública por encima incluso de la corrección en los estilos de campaña. Añadió que aquellos partidos involucrados en casos de corrupción no pueden exigir reglas más estrictas en los debates electorales si no han resuelto previamente sus propios asuntos internos. A su juicio, la política limpia, basada en el cumplimiento estricto de las normas y la transparencia, es un requisito ineludible para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la legitimidad de los procesos electorales.

En ese marco, el candidato del PP argumentó que las propuestas del Partido Socialista y de Alegría estarían en contradicción con las expectativas de regeneración política planteadas por buena parte del electorado aragonés. Azcón remarcó la incompatibilidad entre los estándares éticos reclamados desde la sociedad y las prácticas que, según él, han caracterizado al PSOE en Aragón y al gobierno central. "La limpieza de la política es previa a que haya una campaña limpia", señaló el dirigente popular, conforme publicó la fuente.

Las declaraciones de Azcón añadieron tensión a la recta final del proceso electoral en Aragón, un tramo donde las formaciones políticas intensifican el contraste de propuestas y la fiscalización de los antecedentes de los principales candidatos. Al aludir específicamente a una resolución de la Junta Electoral y a la relación de la candidata socialista con gestiones polémicas en el ámbito nacional, el dirigente del PP buscó condicionar el debate en torno a la transparencia e integridad institucional durante los días previos a la votación.

Estos intercambios se producen en un contexto donde las campañas electorales aragonesas han girado en torno al debate sobre la calidad democrática, el respeto a las normas y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones políticas. De acuerdo con los mensajes lanzados a los medios por ambos contendientes, tanto la propuesta de Alegría de evitar ataques y descalificaciones personales como las exigencias de Azcón centradas en la probidad y el escrutinio de antecedentes forman parte de una pugna por definir el marco ético de la competencia electoral.

Según lo relatado en los distintos espacios de comunicación por Azcón, las cuestiones ligadas a las sanciones previas y al papel de los dirigentes socialistas en el gobierno nacional han sido recurrentes en sus intervenciones. Al recordar la sanción económica impuesta a la candidata socialista, el líder del PP pretende instalar la integridad como un eje ineludible para el gobierno regional. El medio informó también que, en sus declaraciones, Azcón rememoró una serie de situaciones en las cuales, a su juicio, Pilar Alegría habría defendido posiciones comprometidas respecto a casos de corrupción, tanto en el entorno aragonés como en instancias nacionales.

La confrontación discursiva y el señalamiento de conductas del pasado se han manifestado como estrategias visibles en el tramo final de la campaña. El planteamiento de Azcón articula un doble eje: recusar la legitimidad de las propuestas de ética política de Alegría y asociar la candidatura socialista en Aragón con controversias que afectan al PSOE en el resto del país. Estas posiciones aspiran a reforzar el perfil del Partido Popular como referente de la limpieza en la gestión pública y a condicionar la percepción del electorado respecto a la alternativa que representa el actual partido de la oposición.

La cobertura del medio reflejó que el intercambio entre los principales candidatos se desarrolla en un contexto donde la actividad política queda bajo el escrutinio intensivo de la opinión pública, con el pasado de los dirigentes actuando como tema recurrente de las disputas por el voto en Aragón.