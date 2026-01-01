Espana agencias

Una edil del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega

José Luis Quintana desmiente públicamente los señalamientos difundidos en plataformas digitales por una militante socialista, rechaza cualquier persecución y afirma que la denunciante nunca estuvo bajo su supervisión dentro de la administración pública regional

La militante del PSOE que difundió acusaciones en redes sociales no ocupó un puesto bajo la supervisión directa de José Luis Quintana dentro de la administración pública de Extremadura, aseguró el propio Quintana a través de un mensaje publicado en la red social X. El delegado del Gobierno en Extremadura hizo énfasis en que la persona denunciante nunca estuvo a su cargo y calificó de “rotundamente falso” todo lo que se ha compartido en plataformas digitales respecto a los señalamientos por presunto acoso laboral. Así lo consignó el medio El Mundo y también lo reportó ABC, en referencia a los acontecimientos ocurridos el jueves.

Quintana respondió de manera pública a las alegaciones difundidas por una integrante socialista, luego de que medios como El Mundo y ABC informaran sobre la existencia de una denuncia por acoso laboral presentada a través de canales internos del PSOE. En su mensaje, el delegado extremeño manifestó que “ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso”, según recogió su perfil oficial en X.

El caso cobró notoriedad después de que la edil socialista publicara en sus cuentas personales acusaciones que vinculan a Quintana con supuestas conductas de acoso laboral. Según lo relatado por El Mundo, estas declaraciones circularon también en distintos medios y generaron reacciones en la esfera política regional, puesto que Quintana ocupa adicionalmente el cargo de presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura.

El delegado extremeño enfatizó en no haber tenido vínculo jerárquico ni administrativo con la denunciante durante su gestión en la administración pública regional. Según lo informado, la denuncia contra Quintana se habría canalizado a instancias internas del PSOE tras la reciente dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general, lo que situó a Quintana al frente de la Comisión Gestora. Tanto El Mundo como ABC detallaron que la militante recurrió inicialmente a plataformas digitales para hacer públicas sus acusaciones, antes de que la información fuera recogida por algunos medios de comunicación.

En el entorno político regional, la situación se enmarca en un contexto de transición, dado el relevo en la dirección del PSOE de Extremadura. Los medios mencionados reportaron que Quintana fue señalado en publicaciones difundidas durante el jueves, y que la respuesta institucional del delegado se centró en rechazar de forma categórica cualquier tipo de persecución o responsabilidad laboral sobre la persona denunciante.

Además de rechazar las afirmaciones hechas en redes sociales, Quintana puntualizó que la persona denunciante “nunca ha dependido laboralmente de mí”, precisando que su relación con la edil socialista no incluye supervisión o dependencia directa. Según ABC y El Mundo, estos hechos surgen tras cambios recientes en la cúpula regional del PSOE, agregando complejidad al contexto en el que se desarrollaron las acusaciones y el posterior desmentido del delegado del Gobierno en Extremadura.

Los informes recogidos por los medios nacionales reiteraron que, por el momento, no existen constancias de investigaciones externas o procedimientos judiciales derivados de las acusaciones vertidas. Tanto El Mundo como ABC presentaron información sobre la cronología de los hechos y la reacción inmediata del funcionario, quien utilizó sus redes sociales como vía para desmentir cualquier vínculo laboral o conducta de acoso respecto a la militante del partido que realizó las denuncias.

Hasta el cierre de la información, el debate y las declaraciones sobre el caso se circunscriben al ámbito político, sin registro de actuaciones administrativas adicionales. El caso permanece en el foco de atención debido a la notoriedad del cargo de Quintana y a la circulación de las acusaciones en redes sociales y medios nacionales.

